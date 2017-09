21 staten hadden last van hackpoging bij verkiezingen VS

De computersystemen van 21 staten zijn rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar het doelwit geweest van pogingen tot hacken. Het gaat volgens persbureau AP om onder meer de swing states Florida, Pennsylvania en Wisconsin. Dat er pogingen zijn gedaan om de systemen te hacken, wil niet zeggen dat de indringers ook binnen zijn gekomen. Slechts in Illinois lukte het de hackers om ook in het kiezersregistratiesysteem te komen.

Wie er achter de hacks zaten, is officieel niet bekend. Verschillende hoofden van de verkiezingsbureaus in de staten laten echter aan AP weten dat er een link is geconstateerd met Rusland. In Wisconsin ging het om “indringers die actief zijn namens de Russische overheid”, terwijl ook de computersystemen in Alaska door Russische computers gescand werden op mogelijke zwakheden. De systemen waarmee de stemmen uiteindelijk werden geteld zouden niet onder vuur zijn genomen.

De Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn al lange tijd onderwerp van gesprek. Zo waarschuwde de Amerikaanse geheime diensten al in september 2015 dat de Russen probeerden in te breken op de computers van de Democratische Partij. In aanloop naar de verkiezing in november 2016 publiceerde WikiLeaks ook daadwerkelijk mails van John Podesta, campagnemanager van Hillary Clinton.

Ook het partijbestuur kwam onder vuur te liggen nadat mails uitlekten waarin onder meer beschreven stond welke pogingen ondernomen werden om Clintons tegenstrever Sanders te dwarsbomen. Voorzitter Debbie Wasserman Schultz moest uiteindelijk opstappen als gevolg van het schandaal.