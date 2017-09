Soulzanger Charles Bradley (68) overleden

Soulzanger Charles Bradley is overleden. Dat meldt zijn officiële twitteraccount.

Bradley, die in 2011 debuteerde met het album No Time for Dreaming, maakte dit jaar bekend dat hij maagkanker had. Om die reden moest hij vervolgens enkele optredens van de tournee voor zijn derde album Changes afbreken.

De zanger, die jarenlang dakloos was, brak pas op 62-jarige leeftijd door. Hij had geen gemakkelijk leven: zijn moeder liet hem als kind in de steek, zijn broer werd vermoord. Ondertussen verdiende hij de kost door op te treden als imitator van James Brown, terwijl hij van een mooie muziekcarrière droomde.

Ik had eigenlijk al dood moeten zijn, zei hij in een interview met NRC-muziekredacteur Jan Vollaard:

“Ik snap het als de mensen dat zeggen, want met mijn levensloop had ik eigenlijk al dood moeten zijn. Ik heb op straat geleefd en ik had makkelijk ten prooi kunnen vallen aan een leven van drugs en misdaad. Ik heb aanvaringen gehad met Hells Angels en met de Ku Klux Klan. Ik ben door de politie in elkaar geslagen. Nu ik dat allemaal kan navertellen is er bijna geen mens meer op de wereld die me boos kan maken. Wat er ook met me gebeurt; ik heb het allemaal al eens eerder meegemaakt.”

Toen zijn droom eindelijk in vervulling ging, kwam het succes snel en stond hij in 2011 meteen al op North Sea Jazz. Zijn leven werd in de documentaire Soul of America (Poull Brien, 2012) geschetst terwijl Bradley tijdens de voorbereidingen van zijn debuutalbum wordt gevolgd.