Noord-Korea: ‘Bezoek van onze raketten aan de VS is onvermijdelijk’

In zijn speech voor de Algemene Vergadering van de VN heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Trumps oorlogstaal aan het adres van Noord-Korea eerder deze week, in net zulke harde bewoordingen veroordeeld, meldt Reuters.

Minister Ri noemde Trumps speech van dinsdag ‘roekeloos’, ‘gewelddadig’ en een zelfmoordactie, en uitte stevige bedreigingen richting de VS.

“Door Kim Jong-un ‘raketman’ te noemen, heeft hij een onomkeerbare fout gemaakt, en het onvermijdelijk gemaakt dat onze raketten het Amerikaanse vasteland zullen bezoeken. Als er Amerikanen zullen sterven, dan is dat de schuld van Trump. De gevolgen zullen meer zijn dan Trump aan kan.”

‘Trump is een geestelijk gestoorde’

Ri noemde Trump daarop een “megalomane, geestelijk gestoorde met zijn hand aan de rode knop”. Ook vond de minister dat Trump bezig was de VN in een “bende gangsters te veranderen, waar geld de boventoon voert en waar bloedvergieten aan de orde van de dag is”.

Volgens hem is het land nog maar een stappen verwijderd van de vervolmaking van zijn kernwapenprogramma en het zijn van een kernmacht. De minister zei overigens dat Noord-Korea niet van plan is om nucleaire wapens te gebruiken tegen landen die niet meedoen met eventuele militaire acties tegen Noord-Korea.

Hij noemde het “vergeefse hoop als landen denken dat Noord-Korea ook maar een seconde onder de indruk is van strengere sancties” tegen het land.

Amerikaanse bommenwerpers langs Noord-Korea

Het Pentagon maakte zaterdag bekend dat Amerikaanse bommenwerpers vanaf het eiland Guam en het Japanse Okinawa een vlucht hebben uitgevoerd, door het internationale luchtruim en vlak langs het oosten van Noord-Korea. Het was de meest noordelijke vlucht die de Amerikanen langs de gedemilitariseerde zone uitvoerden.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zei in een verklaring dat de actie een duidelijke boodschap is aan Noord-Korea om te laten zien hoe serieus het de bedreigingen van het land neemt en welke militaire opties de VS hebben.

Op dezelfde dag deed zich in het testgebied van Noord-Korea ook nog een lichte aardbeving voor met een kracht van 3,4. Eerst werd gedacht dat het misschien het gevolg was van een explosie, recente bevingen waren het gevolg van nucleaire tests, maar later werd aangenomen door deskundigen dat de beving een natuurlijke oorzaak had, iets wat ook door Noord-Korea zelf werd gemeld.