Nagelbijten

Acht weken geleden verhuisd naar Amerika. Kinderen gaan er naar hun nieuwe school. De nagels van mijn dochter zijn inmiddels tot in het vel afgebeten. In een drogisterijketen ga ik op zoek naar anti-bijtnagellak, maar vind het niet. Achter de kassa staat een grote, atletische, praatgrage Afro-Amerikaan. Als ik hem naar de nagellak vraag, is hij lang stil... Ik denk dat hij in gedachten de schappen afgaat. Dan zegt hij: „Well lady, do me a favor, ask your daughter what she is worried about.”

