Iran test opnieuw ballistische raket

Iran heeft zaterdag opnieuw een test uitgevoerd met een ballistische raket. Volgens het eigen staatspersbureau was de lancering van de Khorramshahr, met een bereik van 2.000 kilometer, een succes. De raket zou meerdere kernkoppen kunnen dragen. Waar de test plaatsvond, is niet bekend.

De Iraanse Revolutionaire Garde onthulde vrijdag tijdens een militaire parade al het nieuwste rakettype. Dat projectiel is in staat om de meeste landen in het Midden Oosten te bereiken. Daaronder valt ook Israël, de gezworen vijand van het regime in Teheran.

President Rohanni liet weten dat hij zal doorgaan met het rakettestprogramma, ondanks oproepen van onder meer de Verenigde Staten om dat niet te doen. Zulke testen zijn onder het in 2015 gesloten nucleaire akkoord niet verboden. Wereldwijd zijn er echter zorgen dat Iran werkt aan een langeafstandsraket.

Trump wil onder nucleaire deal uit

Het Amerikaanse Congres stemde eind juli nog in met nieuwe sancties tegen Iran. Die volgden op een test met een satellietraket en zijn gericht tegen bij de Iraanse rakettesten en landen die zaken doen met het islamitische land.

Donald Trump heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij onder het nucleaire akkoord uit wil. Daarin werd vastgelegd dat Iran de nucleaire ambities zou indammen in ruil voor het opheffen van economische sancties. Dinsdag zei de Amerikaanse president voor de jaarlijkse VN-vergadering nog dat Iran “terrorisme aanmoedigt” en noemde het regime in Teheran “corrupt” en “moorddadig”.

In februari testte Iran ook al een raket voor over middellange afstanden. Rohanni zei vrijdag dat hij zou blijven werken aan het versterken van het eigen defensieprogramma. “We zullen onze militaire capaciteiten uitbreiden, of je het nou wil of niet.”