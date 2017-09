Historische zege NAC, ADO wint, Roda JC en Willem II verliezen

Feyenoord heeft na ruim anderhalf jaar weer eens een competitienederlaag moeten incasseren in de eigen Kuip. De landskampioen liet zich drie dagen voor de zware krachtmeting in de Champions League met Napoli, dat in de Serie A nog zonder puntenverlies is, verrassen door NAC Breda, dat na 48 bezoeken de eerste competitiezege ooit in De Kuip boekte: 0-2.

Het is voor Feyenoord de eerste nederlaag in de eredivisie in De Kuip sinds januari 2016. Daarna was de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst 25 thuiswedstrijden op rij ongeslagen.

De ploeg van Van Bronckhorst had veel meer balbezit, maar deed daar weinig mee. Michiel Kramer, in de spits de vervanger van de geblesseerde topschutter Nicolai Jørgensen, kreeg amper bruikbare ballen vanaf de flanken. Naast Jørgensen ontbraken ook Steven Berghuis (geschorst), Jens Toornstra en Jeremiah St. Juste (beiden geblesseerd).

Bilal Basaçikoglu mocht het na zijn sterke invalbeurt in de midweekse bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag (2-0) eens in de basis proberen. De vervanger van rechtsbuiten Berghuis was echter ongelukkig in zijn acties en moest kort na rust plaatsmaken voor Sam Larsson.

Feyenoord was even daarvoor ontsnapt aan een grotere achterstand, nadat Giovanni Korte de bezoekers in de 33e minuut op voorsprong had gebracht. De thuisploeg bleef aandringen, maar zonder al te veel overtuiging. Na een zeldzame blunder van keeper Brad Jones kon invaller Thomas Enevoldsen in de slotfase zelfs voor de 0-2 zorgen.

ADO verslaat Sparta

ADO Den Haag heeft de beroerde competitiestart definitief achter zich gelaten. Dankzij een fraaie treffer van Abdenasser El Khayati werd Sparta Rotterdam zaterdag met 1-0 verslagen. Uit de laatste drie duels pakte ADO Den Haag zeven punten, waarmee het team van trainer Fons Groenendijk voorlopig aardig afstand heeft genomen van de onderste plaatsen.

El Khayati plaatste de bal in de vijftigste minuut, bijna vanuit stilstand, door de benen van een verdediger van Sparta in de verre hoek. Een technisch fraai doelpunt waar doelman Roy Kortsmit geen antwoord op had.

Erik Falkenburg had tegen zijn oude club Sparta voor het eerst dit seizoen een basisplaats bij ADO. De Rotterdamse ploeg zag de club uit Den Haag door het verlies passeren op de ranglijst en heeft nu twee punten minder dan de ploeg van Groenendijk.

Heerenveen te sterk voor Willem II

Sc Heerenveen heeft de goede start van het seizoen zaterdag vervolgd in Tilburg. De Friezen kwamen terug van een achterstand en wonnen uiteindelijk bij Willem II met 1-2. Voor Heerenveen, dat als enige ploeg dit seizoen nog geen wedstrijd in de eredivisie verloor, was het de vierde zege in de competitie op rij.

Met veertien punten uit zes wedstrijden gaat het team van trainer Jurgen Streppel zelfs aan de leiding. Willem II nam in de 12e minuut de leiding via Elmo Lieftink. Voor de 23-jarige middenvelder was het zijn eerste doelpunt in de eredivisie. De Brabanders dachten die voorsprong tot de rust vast te houden, maar scheidsrechter Ed Janssen floot in de laatste minuut voor een overtreding net buiten het strafschopgebied. Aanvoerder Stijn Schaars schoot de vrije trap fraai raak: 1-1.

De winnende treffer kwam in de 59e minuut op naam van Yuki Kobayashi. Voor de Japanner, die met links van afstand doel trof, was het zijn eerste doelpunt sinds 3 december.

Willem II blijft door de vijfde nederlaag in zes wedstrijden op drie punten staan.

Roda onderuit tegen Heracles

Roda JC wacht ook na zes wedstrijden in de eredivisie nog op een eerste winstpuntje. Op bezoek bij Heracles Almelo ging de hekkensluiter van de eredivisie in blessuretijd onderuit (2-1).

Mitchell Paulissen bezorgde Roda JC een flitsende start en kopte al in de vijfde minuut raak, zijn eerste competitietreffer sinds 11 februari van dit jaar, toen Heracles ook de tegenstander was.

Heracles kreeg mogelijkheden om al voor rust te scoren. Brahim Darri en Lerin Duarte stuitten echter op Hidde Jurjus. De doelman van Roda JC had in de 51e minuut echter geen antwoord op een inzet van Robin Pröpper. De verdediger kopte eerst op de paal en kwam vervolgens ten val. Toen hij weer op de been stond, had hij de bal voor het inschieten (1-1).

Roda JC wankelde maar leek zich naar een gelijkspel te knokken, totdat invaller Vermeij diep in blessuretijd alsnog raak schoot. Dat was zuur voor Roda JC, dat afgelopen woensdag tegen Capelle wel een succesje in het bekertoernooi mocht vieren (5-0). (ANP)