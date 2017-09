Duizenden mastiffs zwerven in China rond nu de rage over is

Rages duren kort, maar de gevolgen ervan kunnen soms heel lang zichtbaar zijn. Het Tibetaans Hoogland, een hoogvlakte die in Tibet en de Chinese provincie Qinghai ligt, weet daar alles van. Duizenden Tibetaanse zwerfhonden bevolken de vlakte en veroorzaken daar steeds meer problemen, nadat de markt voor de mastiffs finaal is ingestort.

Nog een jaar of tien geleden waren de honden een enorme hit in China. De honden waren een luxe accessoire en een statussymbool voor de nieuwe rijken, die in het land opkwamen. Er werd grof geld betaald: soms wel meer dan twee miljoen dollar, zo schrijft Quartz. Een paar jaar later was die prijs al gedaald tot een tonnetje of vier. Niettemin, nog steeds een aardig verdienmodel.

Honden vallen mensen en dieren aan

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat veel Chinezen begonnen de honden te fokken. En zoals dat gaat volgens de wetten van de markt: als ergens heel veel van is, wordt het al snel minder waard. Toen de rage van de mastiffs over was, werden de honden in financiële zin en in aanzien waardeloos. De enorme grote aantallen honden, alleen al in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa bevinden zich zo’n dertienduizend zwerfmastiffs.

Volgens Chinese media vallen de zwerfhonden mensen aan, vee, en ook bedreigde diersoorten als de sneeuwluipaard. In een enkel geval is zelfs een kind doodgebeten.

In een korte tien minuten durende documentaire wordt de omvang van het probleem goed zichtbaar. (Waarschuwing: sommige beelden kunnen als schokkend worden ervaren).