Chantal Blaak wint derde Nederlandse goud bij WK wielrennen

Toen Thorwald Veneberg de tactiek voor dit WK wielrennen voor het eerst besprak, moesten de dames in kwestie hardop lachen. “We gaan voetballen”, kondigde de bondscoach droogjes doch serieus aan. Die oneliner vereiste nuance, en nog steeds, nu hij vlak nadat Chantal Blaak voor het eerst in haar leven wereldkampioen is geworden zijn gekozen wedstrijdplan verduidelijkt. “Nou kijk, we zijn hier met twee spitsen gekomen [Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten, red.], maar onze middenvelders kunnen ook scoren. En dat is gelukt.”

Aan de finish regeert bij de andere teamleden de verbazing. “Wat een verrassing he”, zegt Ellen van Dijk. “Nou”, reageert Marianne Vos, in het verleden dé onbetwiste spits op een WK maar nog niet terug op haar oude niveau na een periode van overtraining. “En ze lag nog op de grond ook. Heeft de adrenaline toch goed z’n werk gedaan.”

Op 66 kilometer van de finish zag het er namelijk even naar uit dat Blaak haar wedstrijd niet eens kon uitrijden, toen een grote groep rensters in een flauwe bocht naar links onderuit schoof. Blaak trekkebeende naar haar fiets, op haar rechterbovenbeen was een wond zichtbaar. Maar binnen de kortste keren was ze tussen de auto’s alweer terug weten te keren bij het peloton. “Ik dacht dat mijn wedstrijd over was”, zei ze later tegen de NOS. “Ik probeerde terug te komen om te kijken wat ik nog kon doen voor mijn ploeggenoten, maar nooit met het plan om hier te gaan winnen.”

Ontbrandde

De koers ontbrandde daarna aanvankelijk dan ook zonder een hoofdrol voor Blaak. De andere Nederlandse vrouwen domineerden de wedstrijd met een spervuur van aanvallen, maar ze werden telkens weer ingerekend. De concurrentie wist ook heel goed dat ze de beste spitsen ter wereld geen ruimte moeten geven, maar op middenvelder Blaak hadden ze het vizier niet voortdurend gericht. Daarvan profiteerde ze met een demarrage vlak voor het ingaan van de laatste ronde. Ze kreeg twee dames mee: Hannah Barnes en Audrey Cordon Ragot.

Daarachter werd vanuit de ploegleiderswagen overlegd: de spitsen wilden weten of ze naar hun middenvelder toe mochten rijden. Veneberg was duidelijk: “Ja, want de kans op winst is groter met drie in een groep van zeven, dan één in een groepje van drie. Bovendien wist ik niet hoe Chantal hersteld was van die val en van die inspanning om terug te komen. Ik wilde het risico niet lopen dat we mis zouden gokken.”

En dus volgde een hergroepering. Maar op acht kilometer voor het einde ging Chantal Blaak er nog een keer vandoor, met voor haar wielen een min of meer vlakke weg. Het bleek het beslissende moment. Van der Breggen en Van Vleuten hadden het op de slotklim, voor de gelegenheid omgedoopt tot Salmon Hill, moeten doen. Maar zij kwamen niet weg. Dus was het aan Blaak om het af te maken. En dat lukte. Tegen de NOS: “Ik dacht: dit is de enige kans in mijn leven dat ik wereldkampioen kan worden. En dan is het gewoon alles of niets.”

Teleurgesteld

De spitsen reageerden teleurgesteld maar blij voor hun collega, terwijl de middenvelder van het verhaal op een groot podium werd gehuldigd. Het belangrijkst was dat Nederland de derde wereldtitel van dit toernooi veiligstelde, en dat is nog nooit gebeurd.