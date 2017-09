Centrumrechtse partij wint verkiezingen Nieuw-Zeeland

De centrumrechtse National Party is winnaar geworden van de parlementsverkiezingen in Nieuw-Zeeland. Met bijna alle stemmen geteld, staat de partij 46.1 procent van de stemmen. Oppositiepartij en belangrijkste tegenstrever Labour staat op 35.8 procent. Dat zou betekenen dat de regeringspartij een coalitieregering moet vormen. Partijleider en premier Bill English van de National Party heeft al aangegeven naar New Zealand First te kijken als mogelijke regeringspartner.

De centrumrechtse partij was de afgelopen negen jaar al aan de macht. Met de winst lijkt de National Party een patroon te breken dat al sinds begin jaren ’70 standhoudt. In Nieuw-Zeeland zijn er om de drie jaar verkiezingen. Steeds is het na drie regeertermijnen stuivertje wisselen tussen Labour en de National Party. Met de winst zou de centrumrechtse partij voor een vierde achtereenvolgende termijn gaan.

Voorman English zegt tegenover Reuters dat hij de komende jaren met de nationalistische New Zealand First gaat praten om de mogelijkheden van coalitievorming af te tasten. Die partij behaalt naar verwachting negen zetels. Samen met de 58 zetels van de National Party is dat voldoende voor een meerderheid in het 120 zetels tellende Nieuw-Zeelandse parlement.