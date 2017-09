Big Mac eters zijn CSU-stemmers: het internet over Duitse verkiezingen

De Duitsers gaan zondag naar de stembus om daar naar alle waarschijnlijkheid Angela Merkel voor de derde keer te herkiezen. Echt spannend is het ook de laatste dagen van de campagne niet geworden.

Maar dat betekent niet dat er alleen maar lange, doorwrochte analyses zijn geschreven over de verkiezingen in ons buurland. Integendeel: online hebben de Duitse verkiezingen verschillende interessante, mooie of grappige producties voortgebracht. Ab geht’s!

3010 Lindenstraße

Duitsland is in vergelijking met Nederland een reusachtig land. Dat is wel te merken aan een van de populairste straatnamen in Duitsland, de Lindenstraße. Deze komt in het hele land maar liefst 3010 keer voor. Reporters van Der Spiegel gingen naar vijf Lindenstraßen verspreid door het hele land, en sprak daar met mensen over de politiek en de aankomende verkiezingen.

Van een boer in Beieren tot een tatoeëerder in Noord-Bremen: bekijk hier de vijf video’s (ze zijn in het Duits). Leuk detail: de naam van de serie is overgenomen van Duitslands oudste soap, eveneens Lindenstraße genaamd. Ook de intro is van die soap overgenomen.

Wahl-O-Mat

In Nederland hebben we de kieswijzer (of stemwijzer, of het kieskompas) in Duitsland heb je de Wahl-O-Mat. Het principe is hetzelfde: je krijgt een aantal stellingen, vult je mening in en krijgt een stemadvies.

Bijzonder aan de Wahl-O-Mat is vooral de uitleg die de satirische partij Die Partei bij de antwoordmogelijkheden heeft gegeven. Die Partei is opgericht door de Turks-Duitse comedian Serdar Somuncu en heeft ludieke standpunten en doet prikkelende, soms aan het toelaatbare grenzende uitingen.

Dat komt in de Wahl-O-Mat weer eens duidelijk naar voren. Zo stelt Die Partei dat konijnen en legkippen meer ruimte moeten krijgen, maar nooit meer dan een bijstandsontvanger, en zijn ze tegen het legaliseren van cannabis omdat alleen illegale drugs coole drugs zijn.

Mutti Merkel

Als Merkel zondag weer wint is dat in grote mate te danken aan een nieuwe generatie kiezers die is gevallen voor de charmes van Mutti Merkel. Hoe het komt het dat de behouden politica van de christelijke CDU bij de jonge generatie zo populair is, lees je in dit stuk van Buzzfeed News.

Meer over Merkel in deze longread van Handelsblatt global. Volgens het stuk weet Merkel zich staande te houden in een wereld vol macho’s dankzij haar sterke lichaamstaal: denk aan haar bekende handgebaar (de Merkel-Raute) of de beroemde eye roll van de bondskanselier toen ze in gesprek was met Vladimir Poetin.

Voor wie het Duitse kiessysteem niet begrijpt: maak je geen zorgen, zelfs veel Duitsers begrijpen het niet helemaal. Gelukkig maakte CNBC een video waarin op een duidelijke manier wordt uitgelegd hoe de Duitse volksvertegenwoordigers in het parlement worden gekozen.

Het Duitse systeem is zo complex om gebeurtenissen zoals in de eerste helft van de 20e eeuw te voorkomen. Dat heeft geleid tot een erg ingewikkeld maar internationaal geroemd stelsel. Onze eigen correspondent Juurd Eijsvoogel legt het hier ook nog een keer voor je uit.

Duitse humor

Duitse humor is een schaars goed, maar Buzzfeed Germany wist onze Oosterburen toch aan het lachen te maken. Buzzfeed doet dat met een geheel eigen kieswijzer: kies het product van McDonalds dat je het liefste eet, en Buzzfeed bepaalt op welke partij jij het beste kan stemmen bij de Bundestagswahl. Zo leidt een appelflap naar De Groenen, want vegetarisch, en wanneer je het liefst voor de klassieke Big Mac gaat is voor jou een stem op de traditionele CSU de beste keus.

Ook Arjen Lubach heeft zich op de Duitse verkiezingen geworpen. In de uitzending van zijn comedyshow Zondag met Lubach heeft hij een vraag aan Merkel: of Nederlanders mogen meestemmen met de Duitse verkiezingen, omdat Merkel de facto ook heel veel over ons bepaalt. Wir mochten mitwählen!