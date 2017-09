AVP wint verkiezingen Aruba

Bij de verkiezingen op Aruba op vrijdag heeft de Arubaanse Volkspartij (AVP) van premier Mike Eman voor de derde keer op rij de meeste stemmen behaald, meldt persbureau ANP. De partij verloor echter wel vier van haar dertien zetels in het parlement.

Premier Eman stapt vanwege het verlies op als partijleider, maakte hij zaterdag bekend. Het is de derde achtereenvolgende keer dat de AVP de verkiezingen wint. Net als in 2009 en 2013 is de Volkspartij Movimiento Electoral di Pueblo (MEP) tweede geworden. AVP en MEP hebben nu evenveel zetels.

De nieuwe partij POR krijgt twee van de in totaal 21 zetels en RED één.

Ruzie

Het is de eerste keer dat POR meedoet aan de verkiezingen. De leider van de partij, Otmar Oduber, was minister voor AVP, maar stapte uit die partij en richtte acht maanden geleden POR op. Vanwege die ruzie ligt een coalitie van AVP en POR niet voor de hand, maar er lijkt geen andere keuze. Premier Eman heeft meerdere malen gezegd dat hij niet met MEP wil samenwerken.