Hoe je van ondernemer directeur wordt

als je wil groeien moet je leren om werk, ook werk dat je leuk vindt, over te dragen aan anderen. Delegeren is niet iets wat je erbij doet, maar een hoofdtaak die je professioneel en gestructureerd moet aanpakken. Voor veel zelfstandigen bleek dit de belangrijkste én moeilijkste stap.

prioriteiten stellen in je werk, tijd vrijmaken voor medewerkers, kortetermijnpleziertjes opofferen voor langetermijndoelen en intussen zorgen dat je niet overwerkt raakt. Wie wil groeien van zelfstandige naar werkgever moet zijn eigen werk scherp plannen en managen. Meer structuur, minder ad hoc.

leidinggeven aan andere mensen betekent ook: vergaderingen leiden, cijfers controleren, feedback geven aan medewerkers, het inrichten en telkens weer aanpassen van de organisatie. Kortom: werken aan je zaak, in plaats van ín je zaak. Niet bepaald de eerste hobby van veel ondernemers, maar wel belangrijk.

Heldere doelen stellen:

een groter bedrijf begint vaak met het stellen van expliciete doelstellingen voor groei. Waar wil je staan over een jaar, en over vijf jaar? Hoe ziet je zaak er dan uit? En wat zijn de concrete stappen die je daar deze week nog voor gaat zetten? De kunst is deze doelen zo te formuleren dat ook anderen ze begrijpen en erdoor aangesproken worden.