Wierd Duk naar De Telegraaf: ‘Je kunt moe worden van jezelf’

Wierd Duk in Nieuwspoort, mei 2016. Thomas Schlijper

AD-columnist Wierd Duk stapt per 1 november over naar De Telegraaf. Hij wordt daar algemeen verslaggever, die de stemming in het land gaat peilen. Daarbij denkt hij zelf aan de thema’s die hij ook in het AD behandelde, licht hij telefonisch toe: „Onvrede in de samenleving, politieke correctheid, immigratie en integratie, moslims. Hoe beleven mensen dat?” Duk wil liever verslaggever zijn dan columnist: „Ik luister liever naar andermans mening dan dat ik mijn eigen mening geef. Je kunt ook wel eens moe worden van jezelf.”

Vlak na Hanina Ajarai – en Halina Reijn in april – is Wierd Duk de volgende spraakmakende columnist die verdwijnt bij het AD. Volgens Duk en het AD is er geen verband. Duk zegt dat hij gewoon „een mooie aanbieding” kreeg van De Telegraaf. „En ik denk dat het politiek profiel van die krant goed bij mij past.”

Vóór de zomer had Duk in het AD nog de rubriek ‘Wierd Duk peilt de stemming’, die ongeveer hetzelfde behelsde als wat hij nu gaat doen: ontevreden rechtse burgers aan het woord laten, die volgens hem niet voldoende gehoord worden. Verwijzend naar die functie noemde de Volkskrant hem „de David Attenborough van de boze burger” – een predicaat dat hij bij zijn Twitter-account plaatste. Duk mist die rubriek en wil bij de concurrent de draad weer oppakken.

Waarom stopte het AD met ‘Wierd Duk peilt de stemming’? Volgens hoofdredacteur Hans Nijenhuis was het idee ooit om Duk tot ‘correspondent in Nederland’ te maken, maar was de status van Duks rubriek niet helder genoeg, doordat de mening van Duk en zijn geïnterviewden dicht bij elkaar lagen. Nijenhuis: „Is het nu journalistiek of opinie? Verder werkte het vooral tijdens de verkiezingen, daarna was de spanning er een beetje af. Wij wilden hem liever als columnist.” De hoofdredacteur zegt Duk zeer dankbaar te zijn voor zijn bijdragen aan de krant en wenst hem veel geluk.

Wierd Duk (Hooge Zwaluwe, 1959) was in de jaren negentig correspondent in Rusland en daarna in Duitsland, voor onder meer Het Parool, regionale dagbladen en Elsevier. Duk is een bekende rechtse opiniemaker, die sinds een jaar of drie geregeld op tv verschijnt, in WNL op Zondag en talkshows als Pauw, naar eigen zeggen omdat hij „een schaarse mening” heeft. Ook heeft hij een levendige Twitterpraktijk. Duk roert zich vooral in het migratiedebat. Hij vindt dat migranten steeds slechter integreren en dat de islam daar hoofdschuldige aan is.