‘We maakten er een wedstrijd van: zoveel mogelijk sterren eten’

Chef-kok Moshik Roth heeft, wat hem betreft, de mythe van de-pizzabakker-die-chef-werd doorgeprikt. Tevreden staat hij voor de glazen wand van zijn tweesterrenrestaurant &samhoud places, uitkijkend op de Oosterdokskade in Amsterdam. In deze stad kwam hij aan toen hij in 1995 emigreerde uit Israël. En in deze stad vond hij zijn eerste baantje als bedieningsmedewerker in een pizzeria.

In die pizzeria moet zijn voorliefde voor eten wel zijn begonnen. Toch? Het klopt deels. Ja, zijn eerste baantje hielp hem zijn droom te verwezenlijken om chef-kok te worden. Alleen niet op de manier die de meeste mensen denken.

Wij waren gefascineerd, zó wilden we eten

Hogere hotelschool

Roth groeit op in Israël. Na het vervullen van zijn dienstplicht wil hij iets anders. Rust, vooral. Reizen maken. In ieder geval géén zorgen. En dus vertrekt Roth op zijn tweeëntwintigste naar de Israëlische stad Eilat om te studeren aan de hogere hotelschool. Na twee maanden ontmoet hij in een hotel waar hij stage loopt de Nederlandse Els, zijn toekomstige vrouw. Niet veel later reist hij haar achterna.

Hij spreekt geen Nederlands en zoekt een baan. Israëliërs hebben in die tijd in Amsterdam veel pizzeria’s, dus kan hij via-via aan de slag in de bediening van pizzarestaurant La Lupa. Roth leunt achterover in een stoel in zijn restaurant. Nee, zegt hij schouderophalend. „Dat was geen culinaire beslissing.” Hij stond niet eens in de keuken. En pizza is natuurlijk geen haute cuisine. Langzaam klimt hij op binnen het bedrijf. Hij wordt uiteindelijk manager van een zustervestiging.

Foto Lars van den Brink

Culinaire reizen

Eigenlijk dient het harde werken maar één doel. Elke cent steken Roth en zijn vrouw in de tripjes in het buiten- en binnenland. „Een romantische tijd.” Op een van die reisjes lopen ze sterrenrestaurant Le Fox in België binnen. Roth gaat rechtop zitten. „Wij waren gefascineerd, zó wilden we eten.” Het stel ging meer culinaire reizen maken. „We maakten een wedstrijd van het aantal sterren dat we ‘bij elkaar’ konden eten: op een lange vakantie waren het er soms wel zestig.”

In Nederland komen ze vaak in het restaurant van chef-kok Jonnie Boer. Ze raken bevriend. Roth heeft zichzelf steeds beter leren koken en nodigt Boer bij hem thuis uit. Die raadt hem aan stage te gaan lopen in de betere restaurants. Vanaf dan combineert Roth zijn baan als pizzeriamanager met een opleiding tot chef. Van zijn tijd in het pizzarestaurant heeft hij niets meegenomen, zegt Roth. „Het had net zo goed iets anders kunnen zijn.” Maar dan bedenkt hij zich: een negen-tot-vijf-baan op Schiphol had hem niet de flexibiliteit gegeven voor zijn reizen. Dan was hij dat restaurant in België niet binnengelopen. En misschien wel nooit zelf gaan koken.