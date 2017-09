Volleybaldames beginnen EK met zege op België

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op het EK in Azerbeidzjan de eerste wedstrijd gewonnen. Nederland won van België met 3-1.

Middenaanvaller Robin de Kruijf liep op de training donderdag een enkelblessure op en kwam daardoor niet in actie in de openingswedstrijd. Wanneer ze weer in actie komt, is niet bekend. In de eerste set ging er veel mis en moest Nederland een achterstand van 16-11 inlossen. Oranje kwam nog even terug tot 21-20, maar moest de eerste set aan België laten. De tweede set werd ruim gewonnen met 25-12. Het krachtsverschil werd in de derde en vierde set zichtbaarder (25-21 en 25-14).

Servië, dat op Olympische Spelen in Rio de Janeiro het zilver won, klopte Tsjechië in 3-0. Zaterdag neemt Nederland het op tegen Servië. Zondag wordt de poule besloten met een wedstrijd tegen Tsjechië, waarna de groepswinnaar zich direct plaatst voor de kwartfinale. In een tussenronde maken vervolgens de nummers twee en drie nog kans op de kwartfinale.