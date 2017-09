May wil na Brexit overgangsperiode van twee jaar

De Britse premier Theresa May wil na de Brexit een overgangsperiode van twee jaar waarin Groot-Brittannië toegang houdt tot de Europese markt. May stelde voor dat het land tijdens deze overgangsfase blijft bijdragen aan de EU-begroting.

May sprak vrijdag vanuit Florence over de vastgelopen Brexit-onderhandelingen en de toekomstige relatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. May deed dit naar eigen zeggen vanuit Florence omdat dat “het hart van Europa is”. Vanuit de EU werd reikhalzend uitgekeken naar de speech waarin May de Europese onderhandelaars genoeg moest bieden om de vastgelopen Brexit-gesprekken weer op gang te krijgen.

In haar speech zei May dat de deadline voor de Brexit - 29 maart 2019 - niet in gevaar komt. Ze benadrukte daarbij wel dat als de onderhandelingen tussen Brussel en Londen falen het een schadelijke klap voor Europa en Groot-Brittannië zou zijn.

In haar toespraak pleitte May er ook voor dat vrij verkeer van personen in de jaren na Brexit van kracht blijft. Wel zou er volgens haar een registratieplicht moeten komen. De hele speech is hier terug te vinden.