‘Vergeet die zonsondergang een keer’

NRC fotograaf Frank Ruiter werkt bij voorkeur met bestaand licht. Hij heeft een riante studio in de Amsterdamse Jordaan, maar fotografeert het liefst in het kleine keukentje erachter. Die heeft namelijk een grote raampartij, waardoor er een noorderlicht binnenvalt „waar menig schilder heel erg blij van zou worden.”

Ruiter bekeek alvast de inzendingen die tot nu toe zijn binnengekomen voor de fotowedstrijd van de maand september. Het thema ‘Licht’ is erg breed geïnterpreteerd, stelt hij vast. „Veel foto’s van de zon, met veel tegenlicht. Maar ook van schaduwwerk dat af en toe richting het abstracte gaat.” En: „Goed om te merken dat mensen op een fotografische manier ‘het licht zien’. Ze registreren daadwerkelijk wat licht is en wat het doet.”

René de Wit Robinotof

Tot zijn genoegen ziet hij ook dat af en toe is geprobeerd het licht te beïnvloeden – een methode die hij zelf soms ook ‘stiekem’ toepast. „Best lastig, want als je te veel flitslicht aan bestaand licht toevoegt, dan oogt het algauw wat nep.” René de Wit (Na regen komt licht) en Robinotof (Paraplu) hebben toevallig allebei een flitser in een paraplu gemonteerd. „De eerste doet een goede poging, maar de persoon is een beetje overbelicht. Bij de tweede vind ik het flitslicht smaakvoller, want wat terughoudender. Maar in beide gevallen is er goed over nagedacht.”

Romantisch beeld

Goed gelukt vindt hij Verlicht van Renato Just. „Zwart-wit, met prachtig zonlicht. Misschien had ik ’m nog mooier gevonden als de persoon er niet in had gestaan. Maar toch, heel spannend. Niet overdreven contrastrijk. Mooi lijnenspel. Eigenlijk een vrij klassiek en romantisch beeld, maar daar hou ik wel van.”



Ook Rollstairs to heaven van Rik vindt hij geslaagd. „Goed gezien, goed gekadreerd. Ik zag bij de inzendingen nog een foto van precies dezelfde plek, maar deze is beter. De fotograaf heeft een krachtig lijnenspel in die ruimte gevonden, eigenlijk door het extreem simpel te houden.”

Kleur en diepte

De mooiste inzending tot nu toe vindt hij Thoughts, van Danielle Bosveld (die overigens met haar foto If you’re bird, I’m a bird winnares was van de vakjuryprijs van de maand mei, thema ‘Vrijheid’). „Hier zit een zekere melancholie in. Mooi kleurgebruik ook, en een goede dieptewerking. Het is donker, maar toch is er ook detaillering. Alles draagt bij aan de sfeer, maar niets leidt af. Het gaat duidelijk om hem. Wel geënsceneerd, denk ik. Maar erg goed uitgevoerd. Ja, hier ga ik op stemmen.”

Het enige wat Ruiter bij de inzendingen eigenlijk nog mist: het serene, vroege ochtendlicht. „Als de zon nog niet op is, lijkt de wereld contrastloos. Grond en lucht komen dan een beetje naar elkaar toe. Zeker als de grond vochtig is, kan dat in al zijn saaiheid heel spannend zijn.” Zijn advies: „Vergeet die zonsondergang een keer. Sta eens heel vroeg op; het is prachtig wat je ziet.”