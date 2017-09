Verdachte Londen aangeklaagd voor poging tot moord

Een 18-jarige man is vrijdag door de Britse politie aangeklaagd voor poging tot moord in verband met de mislukte aanslag op de Londense metro afgelopen week. De man, Ahmed Hassan, komt vanmiddag nog voor de rechter. Hij wordt ook in staat van beschuldiging gesteld vanwege het bezit van explosieven.

In de zaak zitten nog drie andere verdachten, van 25, 30 en 17 jaar, vast. Donderdagavond werden twee andere verdachten vrijgelaten. De 18-jarige Hassan werd zaterdag gearresteerd in de haven van Dover, waar de pond naar Frankrijk vertrekt. Mogelijk probeerde hij naar het Europese vasteland te vluchten.

Bij de mislukte bomaanslag raakten dertig mensen gewond. Een zelfgemaakte bom - verstopt in plastic emmer in een Lidl-tas - kwam gedeeltelijk tot ontploffing op het hoogtepunt van de ochtendspits.

Na de aanslag werd het dreigingsniveau opgeschroefd. Dat gebeurt als de autoriteiten aanwijzingen hebben dat terroristen een zeer concreet plan hebben, of wanneer er een terreurcel actief is. Afgelopen zondag werd dreigingsniveau alweer verlaagd.