Uber heeft nog ruimte voor onderhandelingen in Londen

Siddiqur deed het raam slechts op een kiertje open. Hij vertrouwde het niet. Het was ’s avonds laat, de buurt was niet geweldig. Pas toen hij hoorde dat de naam die op zijn telefoon stond, overeenkwam met de persoon die op de stoep stond, ontgrendelde hij de deuren. Je kan tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn, zei Siddiqur.

In een stevig tempo reed hij door Londen. Ja, het werk is zwaar, vertelde hij, de dagen lang. Hij moest doorwerken om zijn nieuwe hybride-auto af te betalen. Het liefst zou Siddiqur alleen overdag werken, ’s avonds heeft hij te vaak gekke en gevaarlijke dingen meegemaakt. Maar juist als het donker is, kan hij meer geld verdienen. Uiteindelijk vindt hij het werk beter dan hij hiervoor deed: pakketjes bezorgen voor Amazon. Dat was pas stressvol, nooit een moment om even te pauzeren, altijd maar ruzie met parkeerwachten. Voor Uber werken vond Siddiqur beter: hier kan hij zichzelf af en toe een langere eetpauze gunnen als hij daar aan toe is.

In het verhaal van Siddiqur, dat hij op zondag 3 september deed, toen hij deze journalist tussen 21.25 en 21.43 uur voor 13,01 pond naar huis bracht vanaf treinstation Tottenham Hale, gaat op voor veel van de circa 40.000 Uber-chauffeurs in Londen. Ze bikkelen. Ze zien af. Soms lopen ze gevaar. Soms rijden ze zelf gevaarlijk. Dat was Transport for Londen (TfL), een overheidslichaam verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, een doorn in het oog.

Vrijdag maakt TfL bekend de licentie van Uber in Londen als taxidienst niet te verlengen. De huidige vergunning, afgegeven in 2012, loopt op 30 september af.

TfL oordeelt dat Uber „als bedrijf te weinig verantwoordelijkheid neemt” als het gaat om „openbare veiligheid”, schrijft TfL in een persbericht. Uber zou te weinig werk maken van het melden van serieuze strafbare feiten en te weinig controleren hoe chauffeurs medische attesten verkrijgen.

De toezichthouder heeft ook kritiek op Greyball, software ontwikkeld door Uber. Oorspronkelijk was Greyball bedoeld om gebruikers te weren die zich hadden misdragen. Uber gebruikte het systeem volgens TfL ook als rookgordijn om het de toezichthouder moeilijker te maken te zien hoe en waar Uber-chauffeurs reden.

De zware sanctie van Uber is een overwinning voor vakbonden, die al langer ageren tegen de gig economy, zoals de opkomst van zelfstandigen op de Britse arbeidsmarkt wordt genoemd. Vorig jaar verloor Uber al een belangrijke zaak. Rechters oordeelden dat chauffeurs van Uber vast personeel waren en recht hadden op betaald ziekteverlof en minimumloon. Uber ging tegen die zaak in beroep en hoefde de arbeidsvoorwaarden vooralsnog niet aan te passen.

Conservatief rechts vierde eveneens het besluit van TfL. UKIP-Europarlementarier Nigel Farage noemde het op Twitter een zege voor de traditionele Londense taxi’s, met hun zwarte wagens en ongekende kennis van het Londense stratenplan. Hun bedrijfsvoering stond zwaar onder druk door Uber, dat veel goedkoper was, met een handige app werkt en waar je geen contant geld voor op zak hoeft te hebben. Als Uber niet zo’n gevaarlijke rivaal voor de cabbies was geweest, had het waarschijnlijk nog veel langer geduurd voordat Londenaren met bankpasjes in taxi’s konden afrekenen.

De Britse werkgeversorganisatie Confederation of British Industry (CBI) reageerde kritisch op het besluit van TfL. Natuurlijk is veiligheid belangrijk, aldus bestuurder Tom Thackray in een persbericht. Maar, schrijft hij: „Het is niet in het belang van de economie, Londenaren en in dit geval de chauffeurs om nieuwe producten en diensten te beperken.”

Het CBI heeft een punt. Als Uber werkelijk de diensten in Londen moet staken, is dat een drama voor chauffeurs. Op radiozender LBC zei de Londense burgemeester Sadiq Khan dat klanten en chauffeurs hun boosheid moeten richten op Uber, dat de regels schendt, en niet op de toezichthouder.

Uber kan binnen 21 dagen bezwaar aantekenen en mag in bedrijf blijven tot de hele beroepsprocedure is afgerond. Met andere woorden: er is nog genoeg tijd voor onderhandelingen en aanpassingen van de werkwijze van Uber in Londen. Het Amerikaanse bedrijf koos er vrijdag voor om zich eerder strijdbaar dan coöperatief op te stellen. In een e-mail aan klanten schreef directeur Tom Elvidge dat Uber het besluit „onmiddellijk bij de rechter zal aanvechten”. Hij spoorde Londenaren aan een petitie te tekenen om de druk op burgemeester Khan op te voeren. Elvidge: „Red uw Uber!”