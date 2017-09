Torpedo Tweety wil niet dat de Catalanen stemmen over onafhankelijkheid

Het heeft veel weg van een wolf in schaapskleren. In de havens van Barcelona en Tarragona verblijven duizenden Spaanse ordehandhavers in luxe cruiseschepen met figuren van Looney Tunes op de zijkant om de Catalaanse politie een handje te helpen bij het voorkomen van een referendum over onafhankelijkheid op zondag 1 oktober. Juan Ignacio Zoido, de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, presenteerde het aanmeren van de troepenmacht als een middel om de staatsveiligheid te versterken. Joaquim Forn, de Catalaanse ‘minister’ van Binnenlandse Zaken, ziet de agenten eerder als onwelkome gasten van buiten.

De spanningen tussen de centrale regering in Madrid en de Catalaanse regio-regering is de voorbije dagen snel opgelopen. Nadat woensdag veertien hoge Catalaanse functionarissen werden opgepakt, braken er protesten uit. Vrijdagavond bezetten duizenden studenten een historisch gebouw van de Universiteit van Barcelona. Tot dusver verliep alles redelijk vreedzaam, maar de nationale regering vertrouwt er niet blindelings op dat de Catalaanse politie onder alle omstandigheden orders vanuit Madrid zal blijven uitvoeren.

Drijvende kazernes

Bij een zoektocht naar huisvesting voor de speciale eenheden stuitte de nationale regering op verschillende problemen. Goedkoop onderdak voor naar verluidt 6.000 agenten was in de populaire vakantiestad Barcelona niet zomaar te vinden. Bovendien waren niet veel lokale hoteliers bereid onderdak aan te bieden aan ‘vijandige’ ordetroepen. De huur van een paar buitenlandse cruiseschepen bood uitkomst. En zo beschikt Madrid nu over een aantal drijvende kazernes in de havens van Catalonië.

De agenten slapen en eten aan boord van de schepen waarop ook honderden politievoertuigen zijn geparkeerd. Afgelopen week kregen de Spaanse troepen te horen dat verloven voorlopig tot 5 oktober ingetrokken zouden worden. Volgens het plan van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zouden er in totaal ongeveer 10.000 agenten in Catalonië actief moeten zijn om de bijna 17.000 Catalaanse collega’s van de zogenoemde Mossos d’Esquadra te ondersteunen.

Lachspieren

Het zorgde voor nogal wat ophef toen de schepen Rhapsody, Azzurra en Moby Dada de havens van Barcelona en Tarragona binnen voeren. Met name het laatste cruiseschip, waarop enorme afbeeldingen van Sylvester, Tweety en de Tasmanian Devil staan, werkte op de lachspieren van veel Catalanen. Het schip werd een hit op sociale media, waar het om werd gedoopt tot Torpedo Tweety.