Taxi-app Uber verliest licentie in Londen

Uber verliest eind september zijn vergunning om diensten te mogen aanbieden in Londen. Transport for London (TfL), een overheidsorgaan verantwoordelijk voor infrastructuur en openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, maakte dat vrijdag bekend, meldt persbureau Reuters.

De licentie wordt niet verlengd, omdat het bedrijf onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor zaken die de openbare orde en veiligheid aangaan. In Londen rijden meer dan 40.000 chauffeurs voor Uber en NRC-correspondent Melle Garschagen kan het zich daarom niet voorstellen dat de taxi-app definitief verdwijnt:

“Dat houdt in dat duizenden mensen hun baan verliezen, dat kan gewoon niet. Ik denk dat TfL met het niet verlengen van de licentie een krachtig signaal wil afgeven: de huidige problemen moeten worden opgelost.”

Uber heeft nog 21 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van TfL.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, zegt dat hij het besluit van TfL steunt, omdat iedere aanbieder van taxidiensten in de stad “zich aan de regels moet houden”. “Het bieden van een innovatieve service moet niet ten koste gaan van de veiligheid en zekerheid van klanten.”

In een reactie zegt Uber dat de beslissing van TfL “aan de wereld laat zien dat Londen niet open maar juist gesloten is voor innovatieve bedrijven”. Volgens een woordvoerder van Uber heeft het besluit geen effect op de bezorgservice UberEats.