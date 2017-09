Stop eens met deze uitdrukkingen

Vorige week schreef ik op deze plek over taalergernissen en niet om erover op te scheppen, maar ik ben platgemaild met nieuwe ergernissen. Daarom deze week weer een top-tien, dit keer over uitdrukkingen die jullie irriteren. Dit overigens in de hoop dat we ons hierna weer eens gaan verblijden over taal, in plaats van ons eraan te ergeren. Hou me op de hoogte.

1 ‘Doe gewoon je ding’ en ‘dat is wel een dingetje’. Het zal wel weer aan mij liggen, maar ik denk altijd aan geslachtsorganen als ik het iemand hoor zeggen. Wat mijn lezers niet snappen, is dat als het zo ‘gewoon’ is om je ding te doen, ze een aansporing moeten krijgen, of als het zo’n klein dingetje is, ze er überhaupt op gewezen zouden moeten worden.

2 ‘Ik herken me daar niet in’. Politici zeggen het als ze er een potje van gemaakt hebben. Ze bedoelen: ik heb geen verweer.

3 ‘Hoe leuk is dát?!’ Vroeger zei men: ‘dat was leuk!’; tegenwoordig zeggen mensen ‘hoe leuk is dát?!’ en krijg je daarna het antwoord. Mijn lezers vragen liever zélf hoe leuk iets was.

4 ‘Ik vind daar iets van’. Vroeger zeiden mensen ‘ik vind er het mijne van’ en dan trokken ze hun pet recht, staken een pijp op en wandelden weg. Tegenwoordig zeggen mensen ‘ik vind daar iets van’ en dan kan je niet meer om HUN MENING heen. Wat zou het fijn zijn als mensen ‘ik vind daar iets van’ zouden zeggen en het daarbij zouden laten – alle politici, ‘social influencers’, ‘opiniemakers’ en voetbaltrainers incluis. Dan krijg je kortere talkshows, minder gekwetste mensen en is er meer tijd om te wandelen of een goed boek te lezen.

5 ‘Helemaal goed’. Als je tegenwoordig een kop koffie bestelt is dat al ‘helemaal goed’. Sterker nog, een medewerker van een restaurant zei het laatst toen ik vertelde wanneer ik wilde komen eten (‘helemaal goed’), met hoeveel mensen (‘helemaal goed’) hoe laat (‘helemaal goed’) en toen ik het een dag later afzegde was dat ook ‘helemaal goed’. Nu is er niets mis met het naar beneden bijstellen van je verwachtingen – dat zouden veel meer mensen moeten doen – maar ik zou het rustiger vinden als we ‘helemaal goed’ weer louter zouden reserveren voor dingen die ook écht ‘helemaal goed’ zijn. Zoals een sprankelende stagiair die een foutloos artikel inlevert of een windstille, rustige, zonnige septemberdag.

6 ‘Ik neem de verantwoording’. Nee, je neemt de verantwoordelijkheid. Deed je dat trouwens maar eens.

7 ‘Mond-op-mond-reclame’. Mijn lezers willen best een goede tip, maar (meestal) niet via tongzoen of reanimatie.

8 ‘Een leermoment’. Ik denk dan altijd aan Hells Angels die je even een leermoment komen bezorgen, maar het heeft helaas zelden iets met leren kleding te maken. Toegegeven, het is beter dat iemand dít zegt, dan ‘ik herken me daar niet in’.

9 ‘Ik ga je verzoek doorzetten’. Nee, je gaat mijn verzoek doorstúren – áls je dat al doet. Want meestal moet je zélf doorzetten als iemand zegt iets te gaan doorzetten, en hoor je er nooit meer wat van.

10 ‘Dan voel je, je zit niet lekker in de wedstrijd’. Vooral voetballers hebben er last van: ze praten in de ‘je’-vorm. Ze zeggen dus niet ‘ik speelde een slechte wedstrijd’, maar ‘je speelde een slechte wedstrijd’. Alsof het niet hun schuld is. Dat leren ze bij de mediatraining. Ik zou zeggen: de ik-vorm is eerlijker. En ga liever trainen in plaats van mediatrainen.

Taaltips op Twitter via @Japked