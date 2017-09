Staat in hoger beroep in zaak luchtvervuiling

De Staat gaat in hoger beroep tegen een deel van de uitspraak van de rechter dat er meer regels tegen luchtvervuiling moeten komen. In een Kamerbrief schrijft demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) dat “het onderdeel van het vonnis voor meerdere uitleg vatbaar” is en “de consequenties daarom moeilijk te overzien [zijn]“.

Welke regels gelden er?

De minimale kwaliteit van de buitenlucht is vastgelegd in de wet Milieubeheer. Voor twee stoffen die deel uitmaken van het mengsel luchtvervuiling zijn normen vastgelegd. Voor zowel NO2 (stikstofdioxide) als PM10 (fijnstof) geldt een norm (de zogeheten grenswaarde) van 40 µg/m3. Er gelden ook Europese regels zoals een (toekomstige) norm voor PM2.5. Meer informatie over de normen is te vinden bij de Rijksoverheid.

De Staat wil daarom nadere uitleg over het verbod op nieuw beleid als dat volgens statistieken tot overschrijding van de grenswaarden van fijnstof en stikstofdioxide leidt. “Het kabinet heeft zwaarwegende bezwaren tegen deze afwijking van de wettelijk voorgeschreven beoordelingsmethode”, aldus Dijksma in de brief.

Milieudefensie, die eerder het kort geding aanspande tegen de Staat, reageert tegenover ANP teleurgesteld op het hoger beroep. “Het lijkt of ze naar mogelijkheden kijken om in de toekomst toch vervuilende maatregelen te kunnen blijven nemen, ook als dat mogelijk tot nieuwe knelpunten leidt.” De organisatie zegt wel “blij” te zijn dat Dijksma aangeeft zo snel mogelijk aan de slag te gaan om de bestaande knelpunten op de lossen.

Kort geding door Milieudefensie

Tussentijds voert Dijksma de rest van het vonnis gewoon uit. Dijksma is, direct na de uitspraak, begonnen om de aanpak van de overschrijdingen van de grenswaarden te versnellen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is naar aanleiding van de uitspraak gevraagd de lijst met locaties waar de luchtkwaliteit slecht is in kaart te brengen. De luchtkwaliteit is slecht in een aantal binnensteden en in regio’s waar veel veehouderijen gevestigd zijn. In november wordt het luchtkwaliteitsplan verwacht.

Begin deze maand oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de Staat onmiddellijk maatregelen moest nemen om luchtvervuiling tegen te gaan. Het huidige plan met de normen voor de luchtkwaliteit, voldeed volgens de rechter niet aan de Europese en Nederlandse eisen.