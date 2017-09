Opgevoed: Zoon (15) drinkt alcohol op feestjes

Illustratie Martien ter Veen

Moeder: „Mijn zoon (15) gaat regelmatig ’s avonds naar feestjes bij kinderen thuis, waar dan zo’n 25 kinderen komen van wie de helft blijft slapen. Die kinderen zijn rond de veertien, vijftien jaar oud. Mijn zoon raakt mede door sociale media ook bevriend met vrienden van vrienden, daardoor ontstaan er steeds wisselende groepen. Ik ken vaak de kinderen en de ouders niet waar hij naartoe gaat. Het is nu al een paar keer gebeurd dat die ouders er ’s avonds gewoon niet zijn, en zelfs niet thuis slapen. Ze slapen in een hotel of bij vrienden en geven hun huis ‘af’.

„Ik lees vaak via de groepsapp van mijn zoon dat er alcohol wordt meegenomen naar die feestjes, en sterke drank ook: wodka. En wiet. Ze kunnen tegenwoordig voor hun achttiende buiten de deur niet meer drinken, dus doen ze het thuis. Ik merk dat ouders daar zodra hun kinderen naar de zestien toe gaan dubbel in worden, het lijkt wel alsof ze het niet zo erg vinden. Laatst had een ouder zelfs vast een kratje bier gehaald. Tegen mijn kind zeg ik: ‘Ik wil niet dat je iets gebruikt, en als je het toch doet, vertel het.’

„Ik heb recentelijk een vader gebeld met de vraag of hij wist dat er alcohol zou worden meegenomen. Hij is toen toch maar om half een ’s nachts naar huis gegaan, er hing een kind kotsend uit het raam; politie erbij. Ik vind het lastig: als ik het doorvertel aan de ouders, krijgt mijn zoon daar misschien problemen mee. Wie is verantwoordelijk?”

Niet voor niets

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk

Bas Levering: „De verhoging van de minimum leeftijd is er niet voor niets gekomen. Alcohol is zeer schadelijk voor hersenen in de groei. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat als je de kans op verslaving in de toekomst wilt verminderen, je het gebruik ervan zo lang mogelijk moet uitstellen. Daarmee is een streep gehaald door die typisch Hollandse benadering van ‘we laten ze thuis aan alcohol wennen met af een toe een biertje of met water aangelengde wijn’.

„Maar je hebt wel met een leeftijdsgroep te maken die wil en moet experimenteren om straks zelfstandig de wereld in te kunnen. En tegenwoordig wíllen we niet alleen een open relatie met onze kinderen, we zijn er ook toe veroordeeld. Informatie over waar ze uithangen en wat ze doen moet van hen komen. Toch begint het allemaal met je kind ervan te doordringen hoe belangrijk het is er echt voorzichtig mee om te gaan. Daarnaast kijk je natuurlijk ook naar de signalen: ruik je alcohol, ruik je sigaretten? Verandert zijn gedrag?

Ik zou zelf de ouders wel even bellen om te vragen of ze weten wat er in hun huis gebeurt, maar zou eerst aan mijn zoon vragen of hij daar geen bezwaar tegen heeft. Wil hij het niet, doe je het niet.”

Experimenteren

Tischa Neve is opvoedkundige en kinderpsycholoog.

Tischa Neve: „Het is goed dat de wet er is, maar het is voor ouders wel lastig manoeuvreren geworden. Want er is nu eenmaal drank in omloop en experimenteren hoort erbij op die leeftijd. Andere ouders aanspreken op alcohol in huis is moeilijk, want iedereen denkt daar weer anders over.

„Het gesprek dat je moet hebben met je kind is: ‘Hoe ga jij dat doen als iedereen daar drinkt/ een pilletje neemt/ gaat roken? Hoe zeg jij ‘nee’ als ze je een watje noemen? Hoe houd jij je aan onze afspraken? Wanneer is voor jou de grens bereikt en ga je weg?’

„Want komen die middelen niet op dit feestje voorbij, dan wel weer op een ander moment waar je niet bij bent. Dat mag een open gesprek zijn, ‘ik nam zelf vroeger ook nog een biertje omdat iedereen dat deed’. Erkennen dat die situaties moeilijk kunnen zijn, maakt dat je kind waarschijnlijk makkelijker met je deelt wat er gebeurt.

„Zeker bij kinderen onder de zestien blijf je als ouders in de buurt als ze een feest geven. Maar ook daarna houd je nog de vinger aan de pols.”