Ontslagen docent: ik ben de expert en bepaal de inhoud

De Amsterdamse universitair docent algemene cultuurwetenschappen Rudolf Valkhoff had altijd goede beoordelingen en evaluaties van studenten gekregen. Maar onder andere omdat hij volgens de Universiteit van Amsterdam niet wilde meewerken aan veranderingen van het onderwijs, werd hij ontslagen. Om dit aan te vechten, stond hij donderdag voor de Alkmaarse bestuursrechter. In 2015 verloor hij een kort geding tegen tijdelijke ontheffing uit zijn functie.

Valkhoff is veteraan in de protesten tegen wat hij ziet als toenemende rendementsdruk aan de universiteit. Hij was twee jaar geleden een gangmaker bij de bezettingen van een gebouw van geesteswetenschappen en het Maagdenhuis en latere acties in 2015.

Steunverklaringen

In de rechtszaal zaten zo’n zestig actievoerders, oud-studenten van hem en vrienden. Er waren ook steunverklaringen tegen zijn ontslag van onder anderen leden van de centrale ondernemingsraad. Valkhoff verweet het vakgroepbestuur dat zijn protestactiviteiten en zijn rol in de medezeggenschap bij dat ontslag ook een rol hadden gespeeld.

Vakgroepvoorzitter René Boomkens ontkende dat. „Ook andere docenten deden mee aan de Maagdenhuisbezetting, maar gaven wel college als dat nodig was”, zei hij. Valkhoff deed „24 uur per dag” mee aan de bezetting en had drie keer verstek laten gaan.

De bezetting viel samen met een reorganisatie bij algemene cultuurwetenschappen. Onder druk van dalende studentenaantallen en een onvoldoende beoordeling door de accreditatie-instelling NVAO in 2014 wilde de vakgroep van Valkhoff meer samenhang brengen in de bacheloropleiding. Valkhoff had principieel bezwaar gemaakt tegen onder andere de omzetting van zijn vak culturele patronen in cultuurgeschiedenis. „Ik bepaal zelf de inhoud en niet Boomkens die geen geschiedenis heeft gestudeerd”, zei hij. Dat was academische vrijheid. De leiding bepaalt het programma van vakken en tentamens, maar „als expert heb ik de eindverantwoordelijkheid voor de invulling van een vak, de inhoud en de methode. Die is onbegrensd”. Hij vermoedde dat andere docenten op zijn vak uit waren.

Compromissen

Valkhoff weigerde ‘toetsdossiers’ in te leveren omdat hij onderscheid wilde blijven maken tussen studenten. „Ik wil jonge mensen niet kapot maken en hun niet allemaal de zelfde deadline geven. De grens voor mij is mijn geweten”, zei hij.

Pogingen van de rechter tot een schikking te komen of herplaatsing elders mislukten. Valkhoff gaat over ruim twee jaar met pensioen en als hoger beroep wordt ingesteld, is hij daar tegen de tijd dat er een uitspraak is al bijna aan toe. In het verleden zou Valkhoff vaak bereid zijn geweest tot een compromis dat dan telkens weer afketste, omdat hij volgens Boomkens daarna toch weer op zijn oude standpunt terugviel.

De uitspraak is 2 november.