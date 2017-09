NRC begint met wekelijkse Haagse podcast

Luistert u wel eens een podcast tijdens het hardlopen of in de auto? De populariteit van het medium is in Nederland aan het groeien. En ook bij NRC is podcast hard bezig om een plek te verwerven binnen alles dat we doen: journalistiek in tekst, maar ook steeds meer in andere vormen zoals interactieve graphics, video en audio.

Onze ruim tweehonderd journalisten zijn expert in hun onderwerp, en weten meer dan dat zij in een artikel van 800 of 1.000 woorden kunnen vertellen. Met een podcast – doorgaans een half uur tot een uur – kunnen we op een andere manier aan kwaliteitsjournalistiek doen. De diepte in maar wel op de bekende laagdrempelige, ‘conversational’ toon, die past bij het medium.

NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Kijne doen dat momenteel al in onze Presidential Podcast over Amerikaanse politiek. En onze Haagse redactie maakte het afgelopen jaar zeven podcastafleveringen met lijsttrekkers rond de verkiezingen onder de titel Haagse Zaken.

Vandaag zetten we een nieuwe stap. Het komende jaar gaat NRC drie nieuwe podcasts maken, waarvan de eerste vandaag van start zal gaan: een vervolg van Haagse Zaken. Onze politieke redactie neemt daarin elke vrijdag onder leiding van presentator en NRC-columnist Lamyae Aharouay de week door. De andere twee podcasts, die later dit jaar van start gaan, houden we nog even geheim.

In de eerste aflevering van Haagse Zaken onder meer aandacht voor Prinsjesdag, het trucje van het tóch gelijk houden van het eigen risico (wat zat daar nou achter?) en wie maakt er kans op welke ministersposten?

U kunt de eerste aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.