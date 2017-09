Nederlander omgekomen door lawine in Alpen

Een 24-jarige Nederlander is donderdag in het Duitse Schönau am Königssee om het leven gekomen door een lawine. Dat meldt de politie van de provincie Bayern.

De man was met zijn familie aan het wandelen toen ze verrast werden door een lawine. Hij viel 60 tot 80 meter naar beneden, waar hij met zijn hoofd op de rotsen terechtkwam en direct overleed. De rest van zijn familie bleef ongedeerd. Pas twee uur na het ongeluk kon de familie hulp inroepen omdat ze geen bereik hadden met hun mobiele telefoon.

Voor de reddingsactie werden vier helikopters ingezet. De familieleden zijn in shock en licht onderkoeld van de berg gehaald.

Het ongeluk gebeurde in het uiterste zuiden van Duitsland, vlakbij de grens met Oostenrijk. In het gebied ligt 20 tot 30 centimeter sneeuw en door de hoge temperatuur in de middag is de sneeuw gaan glijden over de met gras begroeide, steile ondergrond. De natte sneeuw ontwikkelt zich dan tot een stevige massa die mensen mee kan slepen.