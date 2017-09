Skelet van Neanderthalkind werpt licht op breingroei

Dit is het skelet van een Neanderthalkind van zevenenhalf jaar oud. Het skelet lag 49.000 jaar lang in de Noord-Spaanse Sidron-grot, te midden van 12 andere Neanderthal-skeletten, waarschijnlijk van één familie. Mogelijk zijn de Neanderthalers niet in de grot gestorven en vormen de botten de resten van een kannibalistisch festijn. In de jaren negentig werden de fossielen teruggevonden. Dit kinderskelet ‘Juvenile 1’ is waarschijnlijk een kind van ‘Neandervrouw 4’ en een ouder broertje of zusje van ‘kind 1’. Of het een jongen of meisje is, is ook bij het nieuwe nauwkeurige onderzoek, beschreven in Science van vrijdag 22 september, niet vastgesteld. Wel konden Spaanse antropologen nu vrij precies de leeftijd vaststellen, zowel op basis van het tandmateriaal als op grond van het ruim beschikbare skeletmateriaal. Verrassend is dat uit schedelbeenderen bleek dat het toch al grote brein van Juvenile 1 (1330 cm3) nog steeds aan het groeien was. Dat zou er op kunnen wijzen dat Neanderthalers hun grote brein (gemiddeld groter van moderne mensen) danken aan een langdurige groei in de jeugd, en niet aan versnelde groei in de vroege jeugd, zoals ook wel gedacht wordt.