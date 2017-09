Joyce Roodnat wint prijs voor filmessays Van der Elsken

NRC-redacteur en schrijfster Joyce Roodnat heeft de prijs voor de beste filmpublicatie van 2017 gewonnen met haar boek met dvd’s ‘Hee.. zie je dat!? – De films van Ed van der Elsken.’ De jaarlijkse Louis Hartlooperprijs werd donderdag op het Nederlands Film Festival uitgereikt. Roodnat won de prijs eerder in 2005 voor haar artikelenreeks over filmklassieken in NRC Handelsblad.

Het blad PLOT, het magazine over scenarioschrijven kreeg een eervolle vermelding.

Over ‘Hee… zie je dat!?’, een uitgave van Rubinstein, schreef de jury: “In het boek bekijkt journaliste Joyce Roodnat met bewondering acht van zijn meest autobiografische films opnieuw en probeert te ontrafelen wat deze films zo bijzonder maakt. Haar teksten maken dat je zin krijgt de films te gaan zien, of herzien, en dat kan ook want er worden drie DVD’s met werk van Van der Elsken bijgeleverd. Het boek is een waar monument voor Ed van der Elsken.”

Voor de dertiende Louis Hartlooper Prijs waren ook genomineerd de boeken van Dick Maas ‘Buurman, wat doet u nu? Films maken in Nederland’, van Hans Schoots ‘Ivenspolitiek, 50 jaar speculeren op Nederlands schuldgevoel’ en André Stufkens ‘Redder van de tiende muze. Jan de Vaal en het Nederlands Filmmuseum 1946-1987’.

De prijs is genoemd naar Louis Hartlooper, een van de eerste filmexplicateurs in Nederland, iemand die commentaar gaf bij stomme films.