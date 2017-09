‘Ik geef meer geld uit aan mijn hond dan aan mezelf’

IN

‘Sint Maarten loopt als een rode draad door mijn leven. Voor mijn studie orthopedagogiek liep ik tien jaar geleden stage op het eiland en was ik gelijk verkocht. Het was dan ook logisch dat ik er na mijn afstuderen in 2008 ging wonen. Ik kon aan de slag in de psychologische praktijk van mijn oude stagebegeleider . Ik verdiende maar een paar honderd dollar per maand, maar het was leerzaam. Ik woonde simpel en had weinig nodig.

„Maar na drie jaar besloot ik toch terug te gaan naar Nederland en een sterke financiële basis op te bouwen. Inmiddels heb ik een fijne baan als consulent passend onderwijs bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Utrecht, en heb ik mijn eigen yogapraktijk voor kinderen en tieners.

„Na de verwoesting van orkaan Irma op Sint Maarten wilde ik iets doen voor de jeugd op het eiland. Ik ben een crowdfundingsactie begonnen om met deskundigen in Nederland en Sint Maarten programma’s op te zetten voor de kansarme jeugd, gericht op psychosociale begeleiding via coaching en yoga. Omdat ik mijn baan in Nederland wil behouden is het handig dat ik tijdens schoolvakanties die kant op ga om dergelijke programma’s te coördineren.

„Ik verdien met mijn werk genoeg om van rond te komen, maar toen ik in 2011 in Nederland aan de slag ging, begon ik onderaan de ladder wat betreft salaris. Mijn dienstjaren in het buitenland tellen hier simpelweg niet mee. Dat vind ik wel gek.”

Vaste lasten: woonlasten (1.200 euro), internet, televisie en bellen (60 euro), verzekeringen (200 euro), boodschappen (150 euro), uitlaatservice Goofy (240 euro), voeding Goofy (40 euro), yoga (40 euro) Laatste grote aankoop: wetsuit (300 euro) Sparen: wat er over is

Inkomen: 2.400 euro netto

UIT

‘Ik geloof dat er bijna meer geld naar mijn hond Goofy gaat dan naar mezelf. Aan eten ben ik doorgaans niet zoveel kwijt. Ik drink ’s ochtends een smoothie, ’s middags eet ik een salade en ’s avonds roerbakgroenten met noedels of rijst. Ik eet geen vlees en dat scheelt geld. Aan cosmetica en kleding geef ik eigenlijk weinig uit, ik vind die zaken niet zo belangrijk.

„Goofy kwam ik twee jaar geleden tegen op de Facebookpagina van een stichting voor Spaanse adoptiehonden en nu is hij als een coach voor me. Hij wacht me altijd vrolijk op als ik thuiskom en zorgt dat ik niet te veel overwerk, omdat hij uitgelaten moet worden. Bovendien zijn die wandelingen rustgevend en zonder hem is het maar stil in huis. Dat de adoptie 250 euro kostte en dat daar ook nog een aantal doktersrekeningen en uitlaatservicekosten bij komen, neem ik voor lief. Ik krijg er veel voor terug.

„Waar ik verder graag geld aan uitgeef is surfen. Voor elk weertype heb ik wel een wetsuit en als ik op vakantie ga probeer ik altijd een locatie te zoeken waar ik kan surfen. In Nederland ga ik zo nu en dan de zee in, maar minder vaak dan ik zou willen. Ik heb geen eigen surfboard. Ik weet nog niet of ik voor een lange of een korte wil gaan, dus ik huur er een per keer. Dat kost maar 5 euro per uur.”