‘Ik ga één keer in de week naar het casino’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Iago: „Ik woon met drie huisgenoten samen. We werken allemaal en eten ‘s avonds vaak met z’n allen. Dan appen we elkaar rond zes uur: ‘Wie eet er thuis mee?’, en gaan er twee koken. We vinden koken allemaal zo leuk, dat we nu onze eigen variant van het televisieprogramma Wie is de Chef? bedacht hebben. Dan kookt één huisgenoot heel uitgebreid, gaan we vervolgens eten en nemen we na ieder gerecht in onze kamer een filmpje op met de beoordeling en een cijfer. Aan het eind van de week laten we dat aan elkaar zien en is er een winnaar.

„Koken leerde ik tijdens mijn studententijd in Groningen. Daar woonde ik in een studentenhuis waar ik in mijn eerste jaar elke dinsdag moest koken. Nu maak ik er een sport van alleen dingen te koken die ik zelf lekker vind, zoals truffelrisotto met Parmezaanse kaas. En dan blijf ik zo’n gerecht net zo lang uitproberen tot het ook echt goed is. Ik heb nu bijvoorbeeld de vijfde chocolademousse in de koelkast staan: de andere vier waren het gewoon nog niet.

„Het enige waar ik weinig lol uit haal is ontbijt maken. Na twee dagen hetzelfde ontbijt raak ik al verveeld.”

Samen naar Ajax

Iago: „Ik kijk zeker veertien uur in de week naar sport. Eigenlijk vind ik alles wel leuk om te volgen. Ik voetbal elke dinsdag, maar ik tennis nog veel vaker. Ik heb een tijd in de hoofdklasse in Groningen gespeeld en tennis nu vaak met mijn vader. Alle sporten met een bal vind ik leuk. Alleen in de sportschool zul je me niet snel zien.

„Ik heb iets meer dan anderhalf jaar een relatie, we kennen elkaar uit Groningen. Zij doet daar een master marketing. Mijn vriendin vindt sport ook leuk, ze is eigenlijk nog sportiever dan ik. Ze doet aan hockey en tennis. We gaan ook vaak samen naar Ajax.

„We zien elkaar alleen in het weekend, dus ik pak op vrijdag de trein of de auto naar Groningen. Voor mij is het is ook leuk om weer even terug in mijn oude stad te zijn. Al ben ik blij dat ik een jaar geleden in Amsterdam ben komen wonen. Groningen is een fantastische stad, maar op een gegeven moment vertrekt iedereen weer.”

Iago van den Heuvel (24), woont in Amsterdam met drie huisgenoten. Hij werkt ongeveer vijftig uur per week bij zijn eigen bedrijf Amsterdam Yachts. Iago verdient ongeveer één keer modaal.

Geërfd ondernemerschap

Iago: „Samen met mijn vader en nog een zakelijke partner run ik sinds mei een eigen bedrijf. We verhuren sloepen, die leggen we aan bij luxe restaurants die aan het water liggen. Mensen die er eten kunnen dan daarna gaan varen. Ik ben het gezicht van het bedrijf, en we hebben ook nog schippers die voor ons werken. Dat zijn uitzendkrachten.

„Mijn vader heeft meerdere ondernemingen en is zijn hele leven bezig geweest met het helpen van startende ondernemers. Dat ondernemerschap heb ik dus wel van hem geërfd. Opeens spreek ik mijn vader ook meerdere keren per dag. Dat is best gek, je weet ineens precies wat de ander de hele dag doet. En we moeten rekening houden met elkaars vakantie, want je kunt niet allebei tegelijkertijd weg.

„Ik zie dit bedrijf vooral als een groot leerproces. Hoe zet je een concept in de markt? Zolang ik nog kan blijven leren en mezelf kan ontwikkelen, blijf ik dit leuk vinden.”

07.30 Iago wordt wakker, gaat douchen, en drinkt een kop koffie. 08.00 Hij ontbijt minimaal, of gaat alvast naar een restaurantpartner toe en ontbijt daar. 10.00 Kijken of de sloepen genoeg benzine hebben en indien nodig tanken. 12.00 Iago kruipt achter zijn laptop en gaat aan de slag met de software of andere zaken voor zijn bedrijf. 16.30 Soms is hij bij een klant als er een evenement is. 18.30 Tijd om huisgenoten te appen: wie eet er vanavond thuis? 19.30 Samen met huisgenoten eten. Om half negen gaat Iago vaak naar een voetbal- of tenniswedstrijd. 23.30 Hij appt of belt even met zijn vriendin en gaat dan naar bed.

Altijd aan het werk

Iago: „Ik wilde het heel graag – een eigen bedrijf. Maar je bent wel altijd aan het werk. Er is geen natuurlijke start- en stoptijd, dus ben ik nu zelf doelen aan het stellen en een planning aan het maken: hoeveel kun je in een bepaalde tijd bereiken? Wanneer is het genoeg geweest voor de dag? Maar zeker met dit bedrijf moet je ook op zondag gewoon de telefoon opnemen.

„Als ik wakker word en zie dat het mooi weer is, weet ik dat het een drukke dag wordt. Als het regent weet ik dat er misschien afzeggers zijn. Mijn werktijden zijn ook heel flexibel: er wordt tot elf uur ‘s avonds gevaren, dus als ik meega op een boot ben ik laat thuis. Maar er zijn ook dagen dat ik alleen langs een klant ga en verder de hele dag achter mijn laptop zit.

„Mijn ritme zit nu zo in elkaar dat ik al vrij snel nadat ik opsta aan het werk ga. Ik ben niet wakker voor ik onder de douche heb gestaan en zet alvast het koffiezetapparaat aan zodra ik onder de douche stap. Dan begint de dag. Ik sla mijn laptop open, lees het sportnieuws en begin aan het wegwerken van mijn mail.”

Spelletjes

Iago: „Ik houd heel erg van spelletjes, zoals kaartspellen. Toen ik net in Amsterdam kwam wonen was ik echt op zoek naar iets wat ik ’s avonds kon doen. Ik kwam uit een druk en gezellig studentenleven, hier kende ik nog niet veel mensen. Mijn huisgenoten hadden ook allemaal een fulltime baan. Toen ben ik af en toe naar het casino gegaan, om een beetje bij te verdienen met poker en gezellig met anderen te zitten. Dat doe ik nu nog steeds, ongeveer één keer per week.

„Ik kan het leven in Amsterdam en mijn ritjes terug naar Groningen wel financieren, maar het houdt niet over. Dat is natuurlijk ook normaal met een start-up. Ik probeer nu zo veel mogelijk geld in het bedrijf te laten zitten. Maar ik heb hier een leuk kamertje en ik kan doen wat ik wil. Meer heb ik ook eigenlijk niet nodig.”