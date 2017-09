Het Kwaad verbeeld in streng zwart-wit

Manu Larcenet hoort bij de voorhoede van de Franse stripvertellers en bewees dat met series als De dagelijkse worsteling en het melancholische Blast.

Met zijn nieuwe album, uitgegeven als tweeluik, gaat hij een stap verder. Het verslag van Brodeck is een grafische adaptatie van de roman van Philip Claudel uit 2008. Het is een gewaagde keuze vanwege de zware thematiek, door Larcenet vastgelegd in een drukkend relaas.

Het verslag van Brodeck gaat over schuld en schaamte. Larcenet speelt het hard. Zijn tekeningen zijn zwart-wit en compromisloos: het kwaad laat zich niet navertellen in grijstinten.

In een niet nader geduid bergdorp waar een Duits dialect wordt gesproken, zijn overlevenden begonnen met het verwerken van verse oorlogstrauma’s. Dan maakt De Anderer, een zonderlinge vreemdeling, zijn entree. Hij wordt eerst met alle egards ontvangen; men is wel toe aan wat afleiding.

Maar gaandeweg verandert dat. Onder de dorpsbewoners rijzen vragen: is De Anderer gestuurd om hen in de gaten te houden? Argwaan escaleert, de mannen nemen het recht in eigen hand.

De stille en teruggetrokken Brodeck, die nooit echt deel uitmaakte van de gemeenschap, wordt verzocht een verslag te schrijven van de gebeurtenissen die leidden tot de dood van De Anderer.

Ook verschenen



Marcel Ruijters - Het 9e Eiland (Sherpa, 208 pagina’s, €19,95) ●●●●●

Na een paar jaar met de Middeleeuwen als thema van albums als Sine Qua Non, Inferno en Jheronimus Bosch wijkt Marcel Ruijters in Het 9e Eiland uit naar een tropisch paradijs. Een aangespoelde zeeman met een zeurderige voorliefde voor strips, treft er een exotische schone die vanwege kannibalisme is verstoten door haar stam. Samen gaan zij op zoek naar rust en vrede, maar overal treffen ze vreemde figuren. Het verhaal bevat elementen van pulp, horror en avontuur en is met zichtbaar plezier getekend. Ruijters gaat af en toe over de top, maar komt er lachend mee weg. Het 9e Eiland is heerlijke kost, met subtiele verwijzingen naar actuele politiek.

Maarten Vande Wiele - Zeep 1 (Oogachtend, 168 pagina’s, €15,00) ●●●●●

Geen stripauteur is meer op zijn plaats in het soapgenre dan Maarten Vande Wiele, die vorig jaar verraste met het kleurexplosieve popdrama Abba zoekt Frida. Het eerste deel van Zeep is nóg grotesker. Het verhaal met een roze steunkleur is flinterdun en leest juist daarom heerlijk weg. Intriges, streken en potsierlijkheid– alles valt keurig op z’n plaats in het sprookje rond de jonge secretaresse Barbra die niet alleen promotie krijgt, maar ook tot over haar oren verliefd wordt op haar baas. In swingende stijl vertelt Vande Wiele over de plotselinge terugkeer van Rachella, de voormalige lover van Kenneth. De cliffhangers beloven veel vuurwerk in deel 2, waarop het hopelijk niet lang wachten is.