‘Grote groep in midden’ is tevreden

Negen op de tien bewoners zeggen voldoende privacy te hebben in het verpleeg- of verzorgingshuis. Acht op de tien zijn tevreden met hun kamer en met het gebouw waarin ze wonen. Negen op de tien vinden dat er in hun zorgtehuis voldoende activiteiten worden georganiseerd.

Over tal van levensterreinen blijken bewoners van verpleeg- en zorghuizen in grote meerderheid positief, blijkt uit het vrijdag verschenen onderzoek Gelukkig in een verpleeghuis? van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP hield uitgebreide interviews met 958 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen die in staat waren over hun leven te vertellen. Tweederde van hen geeft het leven in het tehuis een cijfer van een 7 of 8. Bewoners delen meer negens en tienen uit dan onvoldoendes – nog geen 9 procent van de respondenten geeft die. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 7,3.

De uitkomsten van het onderzoek contrasteren met kritiek uit de politiek en de samenleving op de kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De Inspectie voor de Gezondheidzorg publiceerde vorig jaar een lijst van 150 verpleeghuizen waar zij „intensief toezicht” op hield. Carin Gaemers en Hugo Borst pleitten vorig jaar in een zorgmanifest voor meer handen aan het bed: ten minste twee verzorgenden per acht bewoners. Staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) zelf werd tijdens zijn ambtstermijn in verlegenheid gebracht door tekortschietende zorg aan zijn moeder in een Haags verpleeghuis.

Persoonsgerichte zorg ontbreekt

Volgens Cretien van Campen, een van de auteurs van het SCP-rapport, komen in het publieke debat „met name schrijnende en zeer positieve voorbeelden aan bod”. Met deze studie komt „ook de grote groep in het midden in beeld”. Kritiek op de kwaliteit van zorg is echter niet uit de lucht gegrepen, benadrukt Van Campen. „De basiszorg is vaak in orde. Je krijgt eten, een bed, wordt gewassen. Maar de tijd voor persoonsgerichte zorg ontbreekt vaak.” Volgens vier op de tien bewoners gaat de verzorging te gehaast, en twee op de tien zeggen dat verzorgenden binnenlopen zonder te kloppen.

Nu er via het Zorginstituut plots 2,1 miljard euro vrijkomt voor de verpleeghuiszorg, moeten bewindvoerders volgens Van Campen de kans grijpen niet alleen te luisteren naar toezichthouders en zorgprofessionals, maar ook naar bewoners zelf. „Zij laten weten dat er meer naar hen geluisterd kan worden bij het organiseren van sociale en culturele activiteiten. En dat verzorgenden hun werk meer afstemmen op de persoonlijke wensen van bewoners.”

Dat een mens nooit tevreden is kan ik begrijpen, maar ik ben het wel Naam: Truus Weijs (89) Weduwe, woont sinds een jaar in een zorgappartement in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Rapportcijfer voor haar leven in het zorghuis: een 9. ,,Drie keer per dag komt een verzorgende mijn ogen druppelen.” Glaucoom, voegt haar dochter die naast haar zit, toe. „Meestal is het een vast groepje dat dat doet”, zegt mevrouw Weijs. „Ze nemen de tijd voor me. Vriendelijke mensen hoor. En als ze het druk hebben, begrijp ik dat ook. Ja natuurlijk. Het belangrijkste is: als ik hulp wil, dan komen ze. Zoals in de zomer, toen ik niet goed was. Wanneer was het? Juni, juli, augustus. Ik had gegeten, zat hier op deze stoel en wilde naar bed, maar ik kon niet overeind komen. Ik drukte op de knop”, ze wijst op het zendertje dat rond haar nek hangt, „en ze kwamen meteen. Ik moest naar het ziekenhuis. Galblaas. Dat een mens nooit tevreden is kan ik best begrijpen, maar ik ben het wel hoor. Ik sta op om acht uur, negen uur. En dan ga ik puzzelen of achter de computer spelletjes doen, met die kaarten.” „Patience”, zegt haar dochter. Mevrouw Weijs vervolgt: „Ze brengen het ontbijt, de koffie en de lunch. En ’s avonds ga ik naar beneden voor het eten. Het eten is best goed. En als het niet goed is, eet ik het ook op. Ik ga niet zeggen: het is niet lekker. Met mijn gezondheid gaat het goed. Ja hoor. Ik douche zelf en kleed mezelf aan, maak zelf mijn bed op. Eenzaam ben ik niet, ik krijg bijna elke dag bezoek van mijn kinderen of kleinkinderen, die wonen ook allemaal in Utrecht of er dichtbij. En ’s avonds is het gezellig in de brasserie. Ik word volgende maand negentig, we vieren het groot met vijftig man. Voor mij hoeft het niet. De kinderen willen het.”