Europees fototalent nu te zien in New York

Twintig jonge Europese fotografen mogen deze week hun werk tonen op Photoville, een groot openluchtfotofestival in New York. Op een terrein in Brooklyn, met de skyline van New York City als decor, worden hun foto’s tentoongesteld in zeecontainers . De selectie van jong talent werd gedaan door het Internationaal Fotofestival Leiden (IPFL). De fotografen studeerden in de afgelopen vijf jaar af aan een Europese academie en mogen hun werk nu over de hele wereld op fotofestivals laten zien.