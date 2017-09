Er zijn meer Rohingya-vluchtelingen dan Kopenhagen inwoners heeft

In totaal zijn al meer dan 600.000 Rohingya Birma ontvlucht. Het lijkt op het eerste gezicht een getal, een simpele statistiek. Maar pas als je die groep vluchtelingen ziet staan wordt écht duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Het zijn er meer dan Kopenhagen of Lissabon inwoners heeft.

De islamitische groepering vormt een minderheid in het overwegend boeddhistische Birma en is al decennialang doelwit van geweld. Een interactieve infographic van Reuters laat de schaal van de enorme uittocht van de Rohingya naar Bangladesh sinds 25 augustus zien.

De graphic toont per periode van een aantal dagen aan hoeveel Rohingya Birma zijn ontvlucht. Je srollt door de tijd en in ieder nieuw scherm zie je hoeveel mensen het land hebben verlaten, op de vlucht voor het geweld van het Birmese leger.

Blokken als vluchtelingen

Het begint met een overzichtelijk groepje van 15 vluchtelingen die per boot naar Bangladesh zijn gevlucht. Binnen vijf dagen is het totale aantal al uitgegroeid tot 18.445 - een ware mensenmassa. Daarna schiet het aantal verder omhoog. In plaats van poppetjes krijg je nu blokken te zien die duizend vluchtelingen vertegenwoordigen.

Het is lastig om de blokken voor een duizendtal mensen aan te zien, maar zo werkt de statistiek: het menselijke aspect wordt een koud getal. En dan is daar nog de persoonlijke informatie van het probleem met de Rohingya: meer dan de helft van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar, bijna 300.000 mensen zit zonder enige voorzieningen in een vluchtelingenkamp. Het aantal vluchtelingen is inmiddels gegroeid tot twee keer het aantal inwoners van de stad Zürich.