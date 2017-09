Een malse, sappige hamburger - zonder vlees

Stel je een hamburger voor. Sappig, mals rood vlees, een geur die je al van verre ruikt. Als je er een hap in zet, druipt het bloed eruit. Een hamburger zoals die hoort te zijn. Maar deze hamburger is anders: er zit geen vlees in.

Het is ‘The Impossible Burger’, een hamburger die niet is gemaakt in een keuken, maar in een laboratorium in Silicon Valley. Het bedrijf Impossible Foods is daar al zes jaar lang bezig met het ontwerpen van een genetisch gemanipuleerde vegetarische burger die smaakt, ruikt en zelfs voelt als echt vlees.

Het Amerikaanse tech-magazine Wired laat in een video zien wat de wetenschap achter deze bijzondere burger is. Want het fabriceren van een hamburger die precies zo proeft en eruit ziet als echt gehakt, is een heel andere klus dan het maken van de soya- of bonenburger zoals je die in het schap van je lokale Albert Heijn vindt.

Wired volgt het hele maakproces, van het testen van verschillende vleesmonsters – wat maakt vlees tot vlees? - tot het moment waarop de burger getest wordt door vlees-experts (‘Wow!).

Speciaal aan deze burger is dat hij niet gemaakt is voor vegetariërs of veganisten: hij is echt bedoeld om vleeseters over te halen. Ook de ingrediënten zijn nieuw: het voornaamste ingrediënt komt uit de wortels van de sojaplant, een deel van soja dat nog nauwelijks wordt gebruikt.

Niet goed voor het milieu

Daarmee is The Impossible Burger onderdeel van een nieuwe generatie van hightech voedsel. En die is hard nodig, want vlees is niet goed voor het milieu. De productie van een ons rundvlees kost gemiddeld 1.500 liter water: evenveel als je verbruikt met een maand douchen.

The Impossible Burger is nog niet in Nederland te koop, maar wel in Amerika. Honger gekregen? Dan is hier een lekker recept voor een vegaburger die je gewoon in je eigen keuken kunt maken.