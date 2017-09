Duizenden protesteren tegen president Duterte

In de Filippijnse hoofdstad Manila zijn donderdag duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen president Rodrigo Duterte. De demonstranten kwamen in opstand tegen de anti-drugsmoorden van de politie en de staat van beleg die is afgekondigd in het zuiden van het land, meldt persbureau Reuters.

Het was een van de grootste protesten sinds president Duterte aantrad vorig jaar. Toch is volgens het Pew Research Center in Washington de Filippijnse president en zijn anti-drugs campagne onder een groot deel van de bevolking nog steeds erg populair.

Eigen kinderen vermoorden

De zoon van Duterte ontkende eerder deze maand aantijgingen dat hij betrokken zou zijn bij een Chinese drugsbende. President Duterte ging niet specifiek op de zaak in, maar zei woensdag wel dat hij rechtshandhavers de opdracht heeft gegeven zijn eigen kinderen te vermoorden als blijkt dat ze betrokken zijn bij illegale drugshandel.

Honderden demonstranten trotseren de regen om de protesteren in Manila. Foto Bullit Marquez/AP Demonstranten verbranden een afbeelding van Duterte. Foto Noel Celis/AFP Supporters van Duterte komen bijeen op Plaza Miranda in Manila. Foto Dondi Tawatao/Reuters Demonstranten protesteren tegen de drugsmoorden en de staat van beleg in de Filippijnen. Foto Dondi Tawatao/Reuters

Bij de protesten werden afbeeldingen van Duterte verbrand. Honderden agenten van de oproerpolitie stonden klaar om in te grijpen. Duterte had gewaarschuwd dat hij de staat van beleg naar het hele land zou uitbreiden als de demonstranten de openbare orde zouden verstoren. Er waren ook een paar duizend mensen bij een pro-regeringsbijeenkomst, om juist hun steun aan Duterte te betuigen.

Donderdag markeerde de 45ste herdenkingsdag van de start van het onderdrukkende regime van de overleden dictator Ferdinand Marcos. Hij kondigde in 1972 een nationale staat van beleg af, die duurde tot 1981. In die periode was sprake van zware onderdrukking van politieke tegenstanders en corruptie.

Op het eiland Mindanao geldt sinds mei dit jaar de noodtoestand. Regeringstroepen voeren daar een zware strijd met aan IS gelieerde rebellenbewegingen.

Duterte zei eerder dat hij nadacht over een nationale noodtoestand. Volgens de president is dat de enige manier is “om het volk te beschermen”. Daarom zijn veel Filippino’s bang dat hij dit binnenkort daadwerkelijk zal doen.

Bekijk de fotoserie: Nu het kalifaat uiteen valt lijkt IS het strijdtoneel te verplaatsen naar Zuidoost-Azië. Dat is te zien in Marawi in de Filippijnen.

De demonstranten kwamen ook in opstand tegen de ‘oorlog tegen drugs’ van president Duterte. Bij anti-drugsacties kwamen vorige maand nog minstens 58 mensen om het leven. Sinds de inauguratie van Duterte zijn er duizenden mensen omgekomen bij deze acties.