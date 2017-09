Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

‘Westen wordt verwoest door de angst voor migranten’

Correspondent Caroline de Gruyter las in Foreign Policy een mooie longread over migratie. “The West is being destroyed, not by migrants but by the fear of migrants.” Lees hier: This land is their land

Undercover bij alt-right Een Zweedse student ging undercover bij alt-right in de VS. Zijn verhaal, gepubliceerd in The New York Times, biedt essentiële inzichten in de tactieken en bizarre praktijken van extreem-rechts. Tip van beeldredacteur Arjan de Jongh. Lees hier: Undercover With the Alt-Right

Wetenschappers kweken sterker koraal tegen sterfte

Omdat het koraal in The Great Barrier Reef in Australië zo snel afsterft, zijn wetenschappers nu bezig met het kweken van sterker koraal. The New York Times schreef over hoe dat gebeurt, waarom en welke problemen er zijn. Tip van redacteur Toef Jaeger. Lees hier: Building a Better Coral Reef

In de gevangenis vanwege een like Tientallen Russen belandden de afgelopen jaren in de gevangenis vanwege hun activiteiten op sociale media. Redacteur Eva Cukier tipt een leuk gemaakt filmpje, over een blogger die voor een like vastzit. Bekijk hier: Criticism Or Terrorism? Jailed For A Like

Deze vrouwen kunnen het in 2020 opnemen tegen Trump

The New Yorker stelde een interessant lijstje samen van Democratische – en twee Republikeinse – vrouwen met potentie om het in 2020 tegen Trump op te nemen. Tip van redacteur Maartje Somers. Lees hier: Thirteen Women Who Should Think About Running for President in 2020