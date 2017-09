Canada stelt sancties in tegen Venezuela

In navolging van het besluit van de Verenigde Staten stelt nu ook Canada sancties in tegen Venezuela. De sancties gelden voor veertig hooggeplaatste Venezolanen, onder wie president Nicolás Maduro en vicepresident Tarek El Aissami, meldt persbureau Reuters.

De maatregelen worden ingesteld om het land te bestraffen voor het “anti-democratische gedrag”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Canada kan niet stilstaan terwijl de regering van Venezuela haar mensen berooft van hun fundamentele democratische rechten.”

Activa van hooggeplaatste ambtenaren bevriezen

Verschillende (oud-)ministers, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken en de minister voor Veiligheid, rechters van het Hooggerechtshof en de voorzitter van de kiescommissie worden aangepakt met de maatregelen. De sancties bestaan uit het bevriezen van de activa van de ambtenaren en een verbod op transacties met hen. Een maand geleden kwamen de Verenigde Staten ook al met maatregelen tegen Venezuela. De VS gaf een verbod uit op het aankopen van door de Venezolaanse regering en het staatsoliebedrijf uitgegeven schuldpapieren en obligaties. De regering van Maduro mag ook geen dividend worden uitgekeerd.

Zowel de Verenigde Staten als nu ook Canada kiezen niet voor de zwaarste strafmaatregel. Het verbieden van de invoer van olie zou een optie zijn om de Venezolaanse regering de economische gevolgen te laten voelen. De oliehandel is cruciaal voor de economie, maar ook de VS kan niet zonder.

Donderdag zei de Canadese premier volgens Reuters dat hij gelooft dat er een kans is voor een politieke oplossing. “Deze situatie is onhoudbaar. Het geweld moet stoppen en we proberen behulpzaam te zijn.”