Burgemeesters grote steden vrijdag te gast bij onderhandelaars

Formerende partijen sleutelen niet meer aan toeslagen en kindgebonden budget

Foto Bart Maat / ANP.

Het terugdraaien van de verhoging van het eigen risico met 15 euro is voorlopig de enige ingreep die de formerende partijen doen op de begroting van volgend jaar. Dat schrijft informateur Gerrit Zalm in een brief aan de Tweede Kamer. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer had de informateur donderdag gevraagd of VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ook van plan zijn wijzigingen aan te brengen voor volgend jaar in regelingen als de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. De deadline voor het aanpassen van deze fiscale regelingen voor 2018 ligt op 15 oktober. Zalm schrijft dat "er zover mij bekend geen andere wijzigingen in deze regelingen voorzien zijn dan het kabinet op 19 september 2017 heeft aangekondigd in de begroting voor 2018".

De onderhandelende partijen maakten woensdag bekend dat het eigen risico in de zorg volgend jaar niet stijgt van 385 naar 400 euro, een maatregel die wel door het demissionaire kabinet van VVD en PvdA in de begroting voor volgend jaar was opgenomen. Om te voorkomen dat het eigen risico stijgt werkt demissionair minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) nu aan een spoedwet. Die wet moet voor 1 oktober door zowel de Tweede als Eerste Kamer zijn goedgekeurd omdat de zorgverzekeraars in november hun premies voor volgend jaar moeten vaststellen op basis van onder meer de hoogte van het eigen risico.

Aan het Binnenhof was de verwachting dat met name de ChristenUnie wellicht nog zou willen sleutelen aan het kindgebonden budget. Deze regeling geeft extra financiële steun aan gezinnen met een laag inkomen. In het verkiezingsprogramma bepleit de ChristenUnie verhoging van het kindgebonden budget.