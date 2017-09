‘Blijven voetballen na royement is kinderlijk eenvoudig'

De aanleiding

Op een Haarlems amateurveld werd afgelopen weekeinde een speler van SC Badhoevedorp gearresteerd nadat hij een tegenstander ernstig had mishandeld tijdens de wedstrijd. De 35-jarige speler zou bij zijn vorige club ook zijn geroyeerd wegens een geweldsincident, maar had zich onder een andere achternaam ingeschreven bij SC Badhoevedorp. Het is dus „kinderlijk eenvoudig” om te blijven voetballen na een royement, concludeerde De Telegraaf. Kop boven het artikel, in chocoladeletters: ‘Beul komt doodsimpel bij nieuwe voetbalclub’. We checken of het inderdaad zo simpel is.

Waar is het op gebaseerd?

Aspirant-leden moeten zich bij inschrijving bij een club legitimeren. Hun gegevens worden ingevoerd in Sportlink, het administratiesysteem van de KNVB. Dit systeem moet het opmerken als een aspirant-lid al een straf op zijn naam heeft.

Althans, zo zou het moeten gaan. In het geval van SC Badhoevedorp lijkt de vereniging te zijn vergeten de identiteit van de 35-jarige verdachte te checken, waardoor hij een andere naam kon opgeven en zijn schorsing niet is opgemerkt. „Het zou goed kunnen dat deze speler er doorheen is geglipt omdat hij zijn identiteitspapieren niet heeft ingeleverd. Zoiets kan gebeuren, wij zijn allemaal vrijwilligers”, zegt de clubsecretaris.

En, klopt het?

„Het opgeven van andere namen gebeurde vroeger veel vaker”, zegt secretaris Mirko Arts van Be Quick 1887, een van de oudste voetbalverenigingen van Nederland. „Tot een aantal jaar geleden kon je rustig meespelen bij een ander elftal zonder geregistreerd te staan.”

„Mijn oud-teamgenoot speelde iedere zaterdag twee wedstrijden: één in het tweede van ADO Den Haag en één onder een andere naam in een amateurelftal”, vertelt Arjan Groenewegen, oud-ADO-speler en amateurvoetbal-watcher. „Die jongen is onder die andere naam zelfs topscorer van het seizoen geworden!”

Om te kunnen controleren wie op het veld staat, voerde de KNVB in 2006 de spelerspas in. Iedere amateurvoetballer kreeg een pasje met foto. Vier jaar na de invoering bleek uit onderzoek dat eenvijfde van de aanvoerders en teamleiders dacht dat spelers zonder pasje op het veld stonden. Rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012 bleek opnieuw dat er mee werd gesjoemeld. Drie van de zeven verdachten stonden met pasjes van anderen op het veld. Na deze affaire scherpte de KNVB de regels verder aan. Straffen voor misbruik werden verhoogd en scheidsrechters moesten gaan controleren of de spelers op het veld overeenkomen met de foto op hun spelerspas.

Maar er wordt nog steeds gesjoemeld, vertellen bronnen uit de amateurvoetbalwereld. Vooral in de lagere divisies controleren scheidsrechters zelden. Zo lukt het spelers „al jaren” te voetballen bij teams waar zij niet staan ingeschreven.

„Ja, dat gebeurt”, bevestigt Jaap Bisschop, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV). „Ik maak zelfs wel eens mee dat geschorste spelers uit het eerste elftal de week erop met een pasje van iemand anders meespelen in het vierde. Als de foto’s een beetje op elkaar lijken, is er niets tegen te doen.”

En als de gezichten niét op elkaar lijken, biedt het nieuwe digitale registratiesysteem van de KNVB uitkomst. Via de app Voetbal.nl kan elke amateurspeler tot 1 november zelf zijn foto uploaden. Dus wie met de pas van een ander wil spelen, kan nog tot de winter zijn eigen foto op andermans digitale spelerspas uploaden – en zich voor hem uitgeven.

Op het registratiesysteem van de KNVB is meer aan te merken. In Sportlink vullen de voetbalclubs gegevens in van nieuwe leden. Er wordt gevraagd om een documentnummer van een identiteitsbewijs. Maar wie dit niet invult, kan toch worden ingeschreven, bevestigt de KNVB. „Het is geen vereiste”, zegt een woordvoerder.

Zo’n menselijke handeling wordt wel eens vergeten. Zo komt het volgens ingewijden voor dat nieuwe leden bij de inschrijving hun paspoort niet bij zich hebben, beloven dit later te tonen, alvast worden ingeschreven, en hierna hun paspoort nooit meer laten zien. „Clubvrijwilligers hebben wel iets beters te doen dan achter leden aan te lopen die hun ID-kaart nog moeten laten zien”, zegt amateurvoetbalkenner Groenewegen. „Grotere clubs hebben voldoende vrijwilligers. Maar kleinere clubs die met moeite het hoofd boven water houden, hebben te weinig tijd voor controles. Die zijn allang blij als iemand zich aanmeldt en de contributie betaalt. Zo’n ID-kaart komt dan nog wel.”

Conclusie

„Kinderlijk eenvoudig” is het niet, om te blijven voetballen nadat je bent geroyeerd. Je moet je namelijk wel voordoen als iemand anders, en de KNVB bestraft misbruik zwaar. Maar het registratiesysteem van de KNVB is allerminst waterdicht, en het komt, vooral in lagere divisies, geregeld voor dat spelers onder een andere naam op het veld staan. Wij beoordelen de stelling als grotendeels waar.