13 doden door Maria op Puerto Rico, dam begeeft het

Als gevolg van orkaan Maria zijn er op het eiland Puerto Rico zeker dertien mensen om het leven gekomen. Dat heeft de gouverneur van het Caribische eiland, Ricardo Rossello, tegen CNN gezegd. Persbureau AP bericht op grond van de lokale media dat er vijftien doden zijn.

Ondertussen worden de twee noordwestelijke steden Isabela en Quebradillas, met in totaal zeventigduizend inwoners, geëvacueerd omdat de nabij gelegen Guajataca dam is doorgebroken. Er wonen in totaal 3,4 miljoen mensen.

De gouverneur waarschuwt dat er nog steeds een groot gevaar van modderstromen en hoge golven is. Zaterdag wordt er nog hevig regen verwacht. Vrijwel het hele eiland zit zonder drinkwater en elektriciteit. Hoofdstad San Juan staat blank.

Officieel zijn pas zes lichamen geborgen op Puerto Rico. De tweede orkaan dit seizoen van een categorie 5 kostte op het eiland Dominica al vijftien doden. Op Guadeloupe kwamen twee mensen om, op de Amerikaanse Maagdeneilanden één. De totale schade door Maria in het gebied wordt geschat op 45 miljard dollar. De inmiddels afgezwakte orkaan passeert nu de eilanden Turks en Caicos.