VN kenniscentrum voor klimaat komt in Groningen en Rotterdam

Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptie van de Verenigde Naties wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De ligging van de steden en de kennis die ze al in huis hebben is voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. De bedoeling is dat bij het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) twintig medewerkers gaan werken.

Het kenniscentrum brengt internationale partijen samen, zoals andere kennisinstellingen, bedrijven, NGO’s en lokale en nationale overheden. Het kenniscentrum gaat de partijen helpen met het in in de praktijk brengen van maatregelen voor een beter klimaat. Ook zal het centrum zich buigen over manieren waardoor infrastructuren bestendiger worden tegen klimaatverandering.

Het GCECA is opgericht door Japan, Nederland en VN-milieuorganisatie (UNEP). In februari werd al bekend dat het kenniscentrum zich in Nederland zou vestigen. De ligging van de steden en de kennis die ze al in huis hebben is voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Het GCECA wordt in Rotterdam en Groningen gevestigd in klimaatneutrale kantoren.