Trump tegen leiders Afrika: Nambia great country

Afrika heeft veel problemen, maar er gaan gelukkig ook dingen goed. „Nambia’s gezondheidszorg,” zo constateerde de Amerikaanse president Trump woensdag tijdens een lunch met Afrikaanse leiders bij de VN in New York, „is steeds zelfvoorzienender.” Dat Nambia niet bestaat, daarvan leek de president zich niet bewust.

Bedoelde Trump, die ‘Nambia’ twee keer noemde, Zambia? Gambia? Namibië? Uit de transcriptie die het Witte Huis naderhand uitgaf, bleek dat het Namibië had moeten zijn. Onduidelijk is of de president slecht las, of dat de midden- ‘i’ in Namibië in zijn tekst ontbrak. De president van Namibië, Hage Geingob, zat in de zaal, maar heeft niet publiekelijk gereageerd.

Twitter deed dat wel, onder meer met verwijzingen naar een andere linguïstische innovatie van Trump: het woord ‘covfefe’ dat hij eens twitterde. Was Covfefe misschien Nambia’s hoofdstad of belangrijkste exportproduct?

Trump loofde in zijn toespraakje ook de economische mogelijkheden van Afrika: „Ik heb zoveel vrienden die naar jullie landen gaan om te proberen rijk te worden. Ik feliciteer jullie, want zij geven een hoop geld uit”, zei de president, die zich van koloniale gevoeligheden evenmin bewust lijkt.