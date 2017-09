Snel nog even sleutelen aan het eigen risico

Goedemorgen! Het eigen risico gaat toch niet omhoog. Net als trouwens de lonen, vooralsnog. En de SP in Hoorn heeft binnenkort alle tijd voor straatacties.

SPOEDJE: Na 190 dagen formeren zou je het misschien niet zeggen, maar soms kan het heel snel gaan in de politiek. Op Prinsjesdag stuurden verzekeraars nog een bericht rond dat het eigen risico volgend jaar definitief met 15 euro omhoog gaat, gistermiddag bleek dat al achterhaald. Het is de eerste maatregel van de komende coalitie Rutte-III: het eigen risico blijft 385 euro. In een brief aan demissionair minister Edith Schippers verzocht informateur Gerrit Zalm haar een spoedprocedure in gang te zetten. Dat moet voor 1 oktober, omdat verzekeraars anders hun tarieven niet kunnen vaststellen. Het antwoord van Schippers volgde snel: als de wijziging vóór dinsdag bij beide Kamers ligt voor instemming, kan het nog. Mogelijk moet de aanstaande coalitie nog wel meer eindsprints trekken, want ook een andere deadline nadert snel. Voor 15 oktober moeten eventuele wijzigingen in de zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget geregeld zijn.

Solidariteit: Schippers liet ook weten: een gelijkblijvend eigen risico kost 150 miljoen euro. En dat betekent dat de zorgpremie voor iedereen volgend jaar met zo’n 10 euro stijgt, naast de stijging van 72 euro die al vastgelegd was. Gezonden betalen volgend jaar dus ietsje meer, zieken ietsje minder. Een opvallend solidaire maatregel voor een relatief rechtse coalitie. De aanstaande oppositie toonde zich minder enthousiast. Een sigaar uit eigen doos, een vestzak-broekzak-constructie en een balletje-balletje-spel: allerhande beeldspraak werd er gisteravond in een debat bijgehaald om de maatregel te omschrijven. Twee van de vier aanstaande coalitiepartijen waren in de verkiezingscampagne overigens voor verlaging van het eigen risico. Of dat er later nog inzit lieten de partijen gisteren in het midden.

Tong: Is er eigenlijk nog iemand tegen hogere lonen? Economen roepen het al maanden, dinsdag leek er zelfs een oproep toe in de Troonrede te staan en moedigde Jeroen Dijsselbloem eenieder aan vakbondslid te worden. En gisteren leek zelfs VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer zich bij het pleidooi aan te sluiten. Op Radio 1 liet De Boer woensdagochtend weten te vinden dat de lonen in veel sectoren met “zo’n 3 procent” omhoog kunnen. De eensgezindheid duurde kort: later op de dag zwakte een woordvoerder van VNO-NCW de uitspraken alweer af. “Wij zeggen niet dat de lonen met 3 procent omhoog kunnen. Wij doen nooit algemene loonaanbevelingen”, aldus een woordvoerder. En de uitspraken van De Boer dan? Die waren hem door de radiopresentator “ontlokt”.

Wenkbrauwen: Meteen na Prinsjesdag pakte premier Mark Rutte dinsdag het vliegtuig naar de conferentie van de Verenigde Naties in New York. Nederland is volgend lid van de VN-Veiligheidsraad en ligt daarom nu al goed, zag NRC-redacteur Michel Kerres. Zo kreeg minister Bert Koenders maandag al een stevige handdruk van de Amerikaanse president Donald Trump. Woensdag sprak Rutte in een toespraak voor de Algemene Vergadering over de prioriteiten van Nederland: hervorming van de VN en meer VN-missies. Rutte was de aanwezigheid van Trump overigens eveneens opgevallen: tegen journalisten zei hij over diens omstreden speech: “Ook bij mij gingen de wenkbrauwen omhoog.”

Neutraal: Het zorgde voor flinke ophef gisteren: het bericht dat Hema alleen nog genderneutrale kinderkleding te gaat verkopen. Ook Haagse politici mengden zich in de discussie. Vooral partijen “met het woord vrijheid in de naam”, zo viel Tom-Jan Meeus op. Maar: “In het identiteitspolitieke moeras waarin wij ons bevinden, is slachtofferschap de nieuwe succesformule. Ik klaag, dus ik besta.” En dus maken politici zich liever druk om roze jongensshirts dan om echte problemen, zoals onze zwak presterende jongeren.

Coalitieboete: Dat de SP zich graag profileert als een actiepartij, zorgt in Hoorn voor beteuterde gezichten. De lokale fractie mag daar niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen omdat ze te weinig op straat geflyerd hebben, schrijft De Volkskrant. Dat de lokale politici al acht jaar coalitiepolitiek bedrijven in de raad mocht niet baten. “Deelname aan raadsverkiezingen mag nooit ten koste gaan van geworteld zijn in de wijken”, aldus SP-voorzitter Ron Meyer in de krant. Voor die worteling hebben de Hoornse raadsleden binnenkort dus volop de tijd.

BUITEN HET BINNENHOF: Voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen leek heel politiek Den Haag nog Amerika-deskundige, nu ons grootste buurland zondag verkiezingen houdt blijft het akelig stil. Terwijl de Duitse verkiezingen toch van groot belang zijn voor Nederland. In NRC bespreekt Adriaan Schout van Clingendael vandaag de Nederlandse belangen. Die zijn groot. “Duitsland wordt vaak gezien als onze grootste vriend. Maar juist vanuit zijn eigen historische besef, zijn oorlogsverleden, kan de neiging van Duitsland om altijd maar weer compromissen te sluiten, een gevaar voor ons zijn.”

WAT WIJ VOLGEN: De Kamer debatteert vandaag om 14.00 uur over de gevolgen van de orkaan Irma op Sint Maarten. Ongetwijfeld gaat het ook over de omstreden uitspraken van premier William Marlin in NRC afgelopen week.