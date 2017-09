In Mexico nog steeds levenden onder puin vandaan gehaald

In Mexico worden nog steeds mensen levend onder het puin vandaan gehaald door reddingswerkers. Woensdag werd voor de tweede nacht op rij doorgewerkt om mogelijke overlevenden te redden. Het dodental van de aardbeving afgelopen dinsdag is inmiddels opgelopen naar 245.

Na een urenlange reddingsactie werd in het zuiden van Mexico City een twaalfjarig meisje onder het puin van haar ingestorte school gered. Televisiestations zonden de reddingsactie live uit. Nadat reddingswerkers een hand zagen bewegen, werd via een slangetje water aan het meisje gegeven. Enkele uren later kon ze worden bevrijd.

Na de grote aardbeving van 1985, precies 32 jaar geleden, tuigde Mexico-Stad een veelgeprezen seismisch alarmsysteem op. Dinsdag kwam de schok te snel

De zoektocht naar overlevenden bij de Enrique Rebsamen-school staat symbool voor de situatie na de aardbeving. Iedereen die kan, helpt mee. Op beelden is te zien hoe reddingswerkers met honden zoeken naar overlevenden. Camera’s en microfoons worden gebruikt om te zoeken naar geluid of beweging onder het puin.

Een reddingswerker bij de Enrique Rebsamen school in Mexico City. Foto Edgard Garrido/Reuters Reddingswerkers proberen een kind dat onder het puin vastzit te redden bij de Enrique Rebsamen basisschool. Foto Marco Ugarte/AP Reddingswerkers dragen een buis tijdens de zoektocht naar overlevenden bij de Enrique Rebsamen school. Foto Edgard Garrido/Reuters

Af en toe wordt er geroepen: dan is er nog een levende onder het puin aangetroffen. Maar er worden meer doden gevonden. Tot nu toe zijn de lichamen van zeker 22 kinderen onder het puin van de school vandaan gehaald.

De aardbeving met een kracht van 7.1 kwam precies 32 jaar na de aardbeving van 19 september 1985, waarbij naar schatting 35.000 doden vielen. Het epicentrum lag ongeveer 120 kilometer ten zuidoosten van Mexico-Stad.