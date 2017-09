PSV door in beker na zege op SDC Putten (0-4)

Na Ajax en Feyenoord heeft ook PSV zich geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB-beker. De Eindhovenaren wonnen met 0-4 van SDC Putten. Grote man aan de zijde van PSV was Adam Maher. De middenvelder mocht voor het eerst in anderhalf jaar weer eens in de basis starten en was verantwoordelijk voor twee treffers.

Ook Derrick Luckassen en Sam Lammers wisten donderdag het net te vinden. PSV-trainer Philip Cocu gaf in het duel een aantal spelers rust waardoor naast Maher ook niet-basiskrachten als Daniel Schwaab en Sam Lammers aan de aftrap stonden.

FC Groningen voorkomt afgang

FC Groningen wist een afgang te voorkomen na een vroege achterstand tegen de amateurs van Hercules. De ploeg van trainer Ernest Faber kwam slecht uit de startblokken en zag na elf minuten Fouad Belarbi de 1-0 binnenwerken. Nog voor rust scoorde Oussama Idrissi echter de gelijkmaker, waarna Ritsu Doan de Groningers aan het begin van de tweede helft op 1-2 zetten.

De eindstand werd uiteindelijk 2-4, door treffers van Juninho Bacuna en Ajdin Hrustic aan de zijde van de noorderlingen. Belarbi deed met zijn tweede treffer van de avond nog iets terug voor Hercules.

Ook PEC Zwolle en VVV door

Eerder op de avond wist eredivisionist PEC Zwolle zich ook al te plaatsen voor de volgende ronde van het bekertoernooi. De club versloeg het Utrechtse VV De Meern eenvoudig met 0-5. Doelpuntenmakers waren Stef Nijland, Younes Namli, Piotr Parzyszek, Wouter Marninus en Youness Mokhtar.

Ook VVV wist de volgende ronde gemakkelijk te bereiken door met 0-3 te winnen bij het Veghelse Blauw Geel. De eindstand was bij rust al bereikt.

Later op donderdag wordt geloot voor de tweede ronde.