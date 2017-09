Noord-Korea: Trumps toespraak is hondengeblaf

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken noemde president Trumps toespraak voor de Verenigde Naties “het geluid van een blaffende hond”. Trump had in die toespraak afgelopen dinsdag gedreigd met de ‘totale vernietiging’ van Noord-Korea.

“Er is een spreekwoord dat zegt: zelfs als de hond blaft, gaat de parade door”, zei minister Ri Yong Ho vlak na zijn aankomst in New York tegen journalisten, zo meldt persbureau Reuters. “Als Trump dacht dat hij ons kon verrassen met hondengeblaf, dan is hij overduidelijk aan het dromen.” Vrijdag zal Ri een toespraak houden voor de Verenigde Naties.

‘Rocket man’

De woorden van Ri waren de eerste officiële reactie van Noord-Korea op de schelle woorden van Trump afgelopen dinsdag. In zijn eerste toespraak voor de Algemene Vergadering zei Trump “Rocket man is op een zelfmoordmissie”, daarmee verwijzend naar de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un.

Het regime in Pyongyang was volgens de Amerikaanse president een “stelletje criminelen” en Trump zei dat áls de VS gedwongen worden zich te verdedigen, “we geen keuze hebben en Noord-Korea totaal moeten vernietigen”.

Op de vraag wat minister Ri ervan vond dat Trump Kim Jong-un “rocket man” had genoemd, antwoordde hij grappend: “Ik heb medelijden met zijn medewerkers.”