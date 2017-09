Morgan Freeman versus het Kremlin

“Wij zijn aangevallen. We zijn in oorlog”, zegt de Amerikaanse acteur Morgen Freeman overtuigd. Met zijn zalvende stem spreekt hij de kijker toe. Over een filmscript waarin een voormalig spion staatshoofd wordt van een groot land. Over hoe deze voormalig spion vervolgens met moderne informatiestromen westerse democratieën probeert te ondermijnen.

Alleen is het geen filmscript. Volgens de 80-jarige Freeman is dat wat de Russische president Poetin heeft gedaan met Amerikaanse verkiezingen.

Bekijk hier de video met Morgan Freeman:



Het filmpje van twee minuten is een productie van het Amerikaanse Committee to Investigate Russia, een organisatie opgezet door regisseur Rob Reiner die naar eigen zeggen “Amerikanen helpt om de ernst te erkennen en te begrijpen van de Russische aanvallen op onze democratie”. Dinsdag lanceerde de activistische groep haar website.

‘Slachtoffer van zijn zelfverheven status’

Hollywoodsterren krijgen het wel vaker zwaar te verduren wanneer ze zich bemoeien met de politiek. Meryl Streep bijvoorbeeld die haar aversie voor Trump uitte tijdens de uitreiking van de Golden Globes. Dat leidde tot veel kritiek van aanhangers van de Amerikaanse president die vonden dat ze als acteur niet het recht had om haar podium voor politieke boodschappen te gebruiken. Freeman - bekend om zijn iconische films zoals de Shawshank Redemption lijkt echter een wat serieuzere tegenstander te hebben uitgedaagd: het Kremlin.

Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov reageerde tegenover staatspersbureau TASS op het filmpje. Freeman zou “het slachtoffer zijn van een emotioneel geladen, zelfverheven status”. Peskov maakte zich geen zorgen over de aantijgingen, aangezien deze “niet gebaseerd zijn op feitelijke informatie”.

Vrij snel nadat het filmpje online kwam, begonnen Russische media een hetze tegen Morgan Freeman. De Russische nieuwszender Russia Today omschreef het als: “schuimende mond russofobie die je ooit hebt gezien, vermenigvuldigd met tien.” De staatszender Rossia 24 omschreef het als “hysterische Freeman”. Zowel de Kremlin-zender Sputnik als Russia Today kwamen met analyses van de kritiek die de geliefde acteur op social media naar aanleiding van het filmpje kreeg.

#StopMorganLie

Hoewel de acteur ook zeker op steun kon rekenen, liegen bepaalde reacties op Twitter er niet om. Freeman zou in dienst staan van de zogeheten “deep state” en zich mee hebben laten voeren door het anti-Russische sentiment in de VS. Ook zou de acteur een oorlogsstoker zijn. Tegelijkertijd is de vraag: wat weet Freeman over Rusland om een oordeel te vellen over de vermeende Russische inmenging in de verkiezingen? En zijn de VS echt het “shining example for democracy” geweest de afgelopen eeuwen, zoals de acteur zegt in het filmpje?

Er begon zelfs een hastag #StopMorganLie. Volgens de onderzoeker Eliot Higgins werd deze vervolgens verder aangezet door Russia Today door accounts te citeren die nauwelijks volgers hebben en dus waarschijnlijk nep zijn. En daarmee komt de ironie van de reacties op het filmpje van Freeman naar voren. Los van de vraag of hij de achtergrond heeft om een oordeel te vellen: Morgan Freeman wordt aangevallen door precies dat wat hij medeverantwoordelijk houdt voor het presidentschap van Donald Trump.