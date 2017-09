17-jarige vast voor bomaanslag Londen

In verband met de bomaanslag in de Londense metro is donderdagochtend opnieuw een aanhouding verricht, meldt de Londense politie. In het zuiden van Londen werd een 17-jarige jongen gearresteerd. In totaal zitten er nu zes verdachten vast.

Bij het Londense station Parsons Green ontplofte vorige week een zelfgemaakte bom in een treinstel. Hoewel de terreurdaad half mislukte - alleen het ontstekingsmechanisme ontplofte - raakten dertig reizigers lichtgewond.

Aanhoudingen in Wales

In het havengebied van Dover werd zaterdag de eerste verdachte gearresteerd, een achttienjarige jongen. Later die dag werd in een woning in Hounslow, in het westen van Londen, een vermoedelijke kompaan van 21 ingerekend.

Woensdagochtend werden opnieuw twee aanhoudingen verricht. In Newport pakte de politie mannen van 48 en 30 jaar op na een inval in een woning. In dezelfde stad in Wales werd dinsdagavond ook al iemand in hechtenis genomen.